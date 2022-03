Flee (Danimarca)

Ascolta la versione audio dell'articolo

Amin è stato costretto a fuggire da Kabul in tenera età e, dopo un lunghissimo viaggio, ha trovato rifugio a Copenaghen. Ora Amin ha un lavoro importante e sta per sposarsi con l’amore della sua vita, ma custodisce segretamente il suo passato di rifugiato: nessuno sa chi sia veramente, nemmeno il suo fidanzato. Uno dei film più importanti dell'anno, candidato non soltanto al titolo di miglior film internazionale, ma anche come miglior documentario e miglior lungometraggio d'animazione. La speranza è che si porti a casa almeno una statuetta, ma nella categoria dei film internazionali, in cui gareggia per la Danimarca, non ci sono molte speranze.