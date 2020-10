Flee, il noleggio auto pay-per-use di Aon e Ald Automotive Nasce Flee sezione del Gruppo che offre servizi di noleggio a lungo termine pan-per-use.

Il ramo italiano del gruppo inglese Aon Plc ha siglato una partnership con Ald Automotive per lanciare Flee, brand di proprietà del Gruppo che offre ai dipendenti delle aziende clienti una nuova idea di mobilità semplice, efficiente ed economica.

La multinazionale britannica Aon Plc è attiva nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa ed è presente in Italia dal 1999. Questa ha unito le forze con Ald Automotive, società francese che gestisce e gestisce la flotta di autoveicoli e una società controllata al 100% da Société Générale. La società è attiva a livello internazionale e gestisce circa 1,5 milioni di veicoli.

Il risultato della partnership è un brand che fornisce come prodotto di partenza un noleggio a lungo termine pay-per-use che permette di risparmiare pagando una quota fissa per il veicolo e i servizi legati all'utilizzo dell'auto e una quota variabile che comprende il pacchetto assicurativo e tutti i servizi di supporto al cliente finale. Flee è smart, perché flessibile, e ha un Dna green offrendo la possibilità di scegliere anche auto elettrificate e 100% alla spina. Presto ci sarà molto altro: l'obiettivo di Flee è proporre un range di soluzioni di mobility as a service che vada incontro ai nuovi comportamenti dei consumatori attraverso un ecosistema di nuove forme di mobilità.