Fleet management e transizione ecologica: la soluzione offerta dal noleggio

Non a caso il 47% delle vetture ibride, elettriche, plug-in vendute in Italia da gennaio a settembre 2021 è stato immatricolato proprio da società di noleggio. Limitandosi alle sole auto elettriche, la percentuale di immatricolazioni in capo alle società di noleggio sul totale di mercato è pari al 29%. Questi dati, elaborati e resi noti da Aniasa (Associazione nazionale Industria dell’autonoleggio), ci mostrano come oltre una vettura elettrificata su tre vendute nel nostro Paese è immatricolata da società di noleggio e confermano che il noleggio è un attore strategico nel comparto della mobilità sostenibile.

Questi dati ci sembrano particolarmente significativi in un anno che, come già detto, si preannuncia particolarmente sfidante per chi si occupa di mobilità aziendale e costituiscono un riferimento grazie al quale i fleet manager e i mobility manager possono orientarsi e trovare la giusta rotta. Non c’è dubbio che l'attuale scenario economico, di cui la pandemia è stata volano, richiede alle aziende di adattarsi ad una realtà che cambia sempre più velocemente.

In questo le società di noleggio sono state particolarmente efficienti, non solo abbracciando pienamente la transizione verso la mobilità ecologica, ma venendo incontro alle mutate condizioni di mercato e alle esigenze dei clienti con prodotti e servizi ad hoc focalizzati su orizzonti temporali più brevi, consentendo alle aziende di guardare con maggior fiducia all’andamento dell’economia sapendo di poter approfittare delle occasioni che arriveranno quando il tanto atteso “rimbalzo” avrà inizio.

In conclusione anche il Procurement, nel ruolo di decisore e gestore di questa categoria di spesa, dovrebbe essere in grado di analizzare le molteplici variabili e offerte che il mercato sottopone, con un occhio meno orientato al puro saving a breve termine, valutando l’opportunità di “svoltare” la propria flotta in un’ottica più sostenibile e meno gravosa come comporta la gestione di una flotta di proprietà, analizzando al meglio le varie possibilità di approvvigionamento.

Unendo la visione e la strategia aziendale con la conoscenza delle dinamiche ed evoluzioni del mercato di fornitura, si potrà senza dubbi rafforzare la soluzione del noleggio, preparandosi, per quelle realtà che non lo sono ancora, alla trasformazione tecnologica, garantendo più sostenibilità ambientale, innovazione e immagine reputazionale aziendale senza trascurare il total cost del servizio acquisito.