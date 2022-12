Flessibili, sostenibili e digitali: le nuove rotte delle supply chain

Il punto cruciale, tenendo conto dei continui rischi per le catene globali, è quello di mantenere forme di flessibilità e adattamento continuo: il ridisegno della supply chain non può essere attività una tantum ma piuttosto un processo continuo, che coinvolga anche la progettazione di prodotto, processo originario da cui poi discendono le necessità di fornitura. Un esempio riguarda la carenza di chip: in più di un caso le aziende si sono trovare costrette ad inserire nuova elettronica (quella disponibile) in sostituzione delle parti standard inizialmente previste: una rapida riconfigurabilità di alcune parti del prodotto può essere la soluzione per sviluppi futuri.

La necessità di ridisegnare la supply chain può inoltre rappresentare l’opportunità di rivisitarla in chiave green, puntando al recupero e al riutilizzo dei materiali, non semplicemente adattandosi alle normative locali ma puntando ad estendere il concetto di circolarità all’intera rete di fornitori. Schema che richiede collaborazione e condivisione delle informazioni, in modo ad esempio che chi “recupera”, sia esattamente a conoscenza dei materiali e dei componenti inseriti in un prodotto.

Nell’approccio green, ma più in generale nell’intero processo, diventa sempre più determinante la disponibilità di dati affidabili, schema di lavoro in cui la digitalizzazione diventa un must. “Gemelli” digitali per valutare scenari alternativi di fornitura o tecnologia blockchain per promuovere tracciabilità e trasparenza sono due possibili esempi di applicazioni concrete. Altra evoluzione riguarda la stampa 3D, con il posizionamento di stampanti in luoghi strategici a rappresentare una valida alternativa (su volumi limitati) di fronte a rotture o difficoltà della supply chain: se un componente non arriva - questa la ratio -, in una certa misura posso produrlo in modo autonomo.

Se il mondo 4.0 è la strada, diventa imperativo per le aziende di taglia maggiore accompagnare la platea di Pmi nel percorso digitale: condividere dati con partner evoluti è in effetti la strada più efficace per sviluppare flessibilità ed efficienza.

A livello più ampio, inoltre, la crisi recente dovrebbe aver trasmesso l’urgenza di un maggior livello di consapevolezza del funzionamento delle catene globali. Le aziende proattive dovranno essere sempre più in grado di avere una visione chiara di ciò che acquistano per produrre, delle possibili aree di rischio e criticità, dei piani alternativi da adottare. Prima dell’invasione russa in Ucraina e dello stop forzato all’export di argille, ad esempio, i nostri produttori di piastrelle avevano solo contatti sporadici con fornitori di altri paesi, come Turchia o Portogallo. Reti che sono state attivate nell’emergenza e che in futuro potranno essere prese in considerazione con minore difficoltà. Oggi, la produzione di un componente in un luogo considerato vulnerabile non entra nel calcolo dei costi fino a che il rischio non si materializza. Schema che dovrà essere innovato per “prezzare” in modo adeguato tali criticità.