Flessibilità, congedi ai papà e nidi: Italia fanalino di coda nella Ue

«Capita che la gente parli di come le mamme sono in grado di sollevare un'auto che schiaccia i propri figli. Ma il fatto che possano farlo, non significa che questo non comporti danni per la loro salute». Betsey Stevenson, economista del Università del Michigan e consulente per il governo Usa in tema di donne e famiglie, ha voluto usare questa metafora per riassumere l'anno di pandemia che ha visto le mamme in prima linea su diversi fronti e ha chiosato: «Il 2020 è stato per le mamme come sollevare un'auto che schiacciava i loro figli. Il 2021 dovrà essere l'anno dedicato a come guarire ora le donne».

Il campanello d'allarme è stato suonato da più parti, a partire dal Fondo Monetario Internazionale all'Unione Europea, solo per rimanere nell'ambito delle istituzioni internazionali. E i numeri hanno restituito concretezza a quelle preoccupazioni. A partire dal lavoro. Negli Stati Uniti si calcola ad esempio che da febbraio 2020 a settembre 2020 siano state 2,2 milioni le madri di figli under 12 che hanno perso il lavoro, con un calo del 12% (16% per le madri single), che si confronta con la flessione del 4% registrata dai padri. In Europa le donne che sono uscite dal mondo del lavoro nell'ultimo anno sono oltre 2 milioni, il 54% del totale. D'altra parte le mamme si sono trovate ad occuparsi di tre “attività” contemporaneamente: la loro professione, l'essere genitore e spesso l'essere insegnante per integrare la didattica a distanza. Come dice Stevenson, però, non è più tempo di guardarsi indietro, è tempo di capire come curare la frattura che ha allargato ulteriormente il gender gap.

L’Italia cresce con le mamme

Investire sulle mamme per investire sul futuro del Paese. Un meccanismo semplice che però in Italia resta ancora inapplicato. Eppure non mancano esempi anche molto vicini a noi di Paesi che, attraverso riforme strutturali e investimenti sulle donne, sono tornati a crescere, anche economicamente. Un modello, cui si fa riferimento da un decennio, è quello francese e basterebbe un dato a semplificarlo: in Italia il tasso di fertilità è a 1,24 figli per ogni donna (il livello più basso dal 2003) contro 1,86 della Francia e l’1,53 della media europea.

I bonus bebé e misure una tantum non hanno in alcun modo invertito il declino della natalità in Italia. Si chiede da tempo ormai un piano strutturato che possa agire su più fronti perché in Italia la maternità era uno “svantaggio” per le donne già prima del Covid.

Partiamo dall'occupazione femminile: in Italia ha solo sfiorato il 50% negli anni scorsi, per regredire ora al 47,5% (65,8% per gli uomini), quasi 20 punti percentuali in meno della media europea. Se osserviamo il divario di genere all'interno del nostro Paese, poi, emerge come la differenza di occupazione, che è di poco meno di 20 punti percentuali fra uomini e donne, aumenta a 30 punti percentuali fra mamme e papà (fra i genitori, che vivono in coppia, lavorano solo il 57,9% delle mamme, contro l’88,2% dei papà). Questo porta con sé uno svantaggio competitivo per l'economia del Paese, ma anche e soprattutto una maggiore fragilità delle famiglie, perché con un solo reddito aumenta il rischio di scivolare nello stato di povertà.