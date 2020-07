Flessibilità e sicurezza per le reti aziendali: un layer efficiente governa il networking

Il mondo del networking sta cambiando e l'esigenza di alti livelli di flessibilità, controllo e agilità è sempre più sentita. Reti orientate sempre più verso il mondo del Cloud, la virtualizzazione e l'automazione permettono di raggiungere soluzioni capaci di supportare la crescita delle aziende e favorire la loro evoluzione. Ed è in questo momento di cambiamento e contesto che la SD-WAN diventa il nuovo modo di progettare reti efficienti enfatizzando nuovi paradigmi.

Per Vodafone Business è importante aiutare sempre più le aziende a concretizzare le loro ambizioni di business con azioni rapide e soluzioni avanzate: SD-WAN è infatti una tecnologa che permette di tenere il giusto passo con il futuro. Da sempre first mover nella proposta di servizi innovativi, Vodafone Business è in grado di guidare i propri clienti in un percorso di accompagnamento verso la crescita delle aziende.

Il Software-Defined Network (SD-WAN) e la Network Function Virtualisation (VFN) permettono infatti alle imprese di farsi trovare sempre pronte con una rete agile e sicura, adatta a supportare il business di oggi e del futuro. Una soluzione che permette di configurare la rete da un unico punto; una struttura “overlay” che, creando un network intelligente, permette all'IT Manager di avere visibilità e controllo sul traffico generato. In questo modo, l'azienda è in grado di esplorare soluzioni diverse dal MPLS e di ridurre i costi nel medio periodo.

La SD-WAN consente di avere una visione in real-time dell'intera rete consentendo così di rimanere costantemente aggiornati sulle sue performance. Oltre a ciò permette anche una importante riduzione dei costi grazie a un controllo e a una gestione centralizzati di tutto il network. Flessibilità e sicurezza completano una soluzione capace di garantire una gestione del business da un'unica piattaforma di controllo.

L'elevata quantità di dati di molti network tradizionali è sicuramente destinata a crescere nel prossimo futuro: si prevede infatti un incremento a doppia cifra sul volume dei dati; un andamento a cui contribuiscono l'adozione di servizi cloud, il video streaming e la digitalizzazione delle aziende.

Poter gestire la larghezza della banda a seconda delle necessità permette di avere una riserva dedicata alle applicazioni Business Critical, il controllo delle risorse dedicate a nuove applicazioni e device e infine la pianificazione di attività straordinarie che possono interferire con il business.

La possibilità di poter modificare e incrementare rapidamente i propri sistemi di sicurezza sui alcuni siti o su quelli sui quali è stata rilevata una minaccia è una svolta nella gestione della sicurezza soprattutto ora che nuove vulnerabilità e un contesto di bisogni sempre più fluidi mettono ancora più a rischio i sistemi aziendali.

Potenziando gli strumenti per gestire al meglio il proprio network SD-WAN è per Vodafone Business la soluzione capace di dare alle aziende modalità alternative nella gestione della propria rete, con un livello di controllo sempre adeguato alle singole esigenze. Un aiuto al business che contribuisce alla rimozione dell'inefficienza e della complessità di gestione delle proprie infrastrutture di networking.

