Flessibilità e tempo libero: così i giovani della «generazione Z» valutano le opportunità di lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Non hanno difficoltà a prendere in considerazione un impiego lontano da casa, considerano il lavoro soprattutto una fonte di reddito, ritengono che unire lo studio con esperienze pratiche sia il modo migliore per ottenere un lavoro soddisfacente, preferiscono uno stipendio con una base fissa e una componente variabile legata ai risultati raggiunti, attribuiscono più valore alla flessibilità di orario e alla disponibilità di tempo libero, pensano che all'estero ci siano maggiori opportunità di ottenere una retribuzione più elevata. I giovani della fascia 18-24 anni vedono così il lavoro.

L’indagine

A scattare la fotografia è il Report FragilItalia “I giovani generazione Z e il lavoro”, elaborato da Area Studi Legacoop e Ipsos, in base ai risultati di un'analisi condotta su un campione di 800 persone rappresentativo della popolazione per testarne le opinioni relative al tema. In generale, l'analisi delinea un approccio dei giovani al lavoro definito da motivazioni valoriali e valutazioni pragmatiche.

Loading...

Un posto lontano da casa

L'indagine si è soffermata sul tema della disponibilità ad accettare un lavoro lontano da casa. Tra i giovani, il 76% ha espresso la disponibilità ad accettare una proposta di lavoro in altre provincie della propria regione, il 73% in un'altra regione del Centro Italia, il 70% in un'altra regione del Nord, il 69% in un altro Paese europeo, il 54% in un'altra regione del Sud. Riguardo alle motivazioni che spingono a cercare un lavoro all'estero, il 53% indica gli stipendi più alti, il 29% le migliori opportunità di fare carriera, il 26% la maggiore valorizzazione di competenze ed esperienze, e il 23% il fatto che in Italia vengono offerti solo contratti di stage e che vige il sistema della raccomandazione.

Nella scala dei valori il lavoro è in sesta posizione

Nella scala dei valori che gli italiani considerano più importanti, la generazione Z indica al primo posto la famiglia (60%, rispetto ad una media nazionale del 78%), seguita dall'amicizia (54%, media nazionale 59%) e dall'amore (50%, media nazionale 63%). Il lavoro occupa la sesta posizione con il 38% (rispetto alla media nazionale del 49%), preceduto da divertimento (46%) e cultura (44%).

Per sei giovani su dieci è fonte di reddito

Riguardo al senso del lavoro, per quasi 6 giovani su 10 (il 58%) rappresenta una fonte di reddito (percentuale inferiore alla media nazionale, 71%), per la metà un'opportunità di crescita (43% la media nazionale) e per il 45% un modo per affermare la propria indipendenza.