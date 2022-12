Flessibilità e work life balance: virtù che verranno meno nel “new normal”?

Ascolta la versione audio dell'articolo

La pandemia di Covid 19 ha segnato in modo evidente dinamiche di business e modelli organizzativi per almeno due anni. Oggi le priorità del management, al cospetto di un’incertezza economica che ha trovato nuove fonti (conflitto ucraino e crisi energetica) per alimentarsi e perdurare, non sono più le stesse e condizionano in qualche modo le “conquiste” in ambito lavorativo maturate in precedenza in fatto di skill development, wellbeing dei dipendenti e flessibilità.

Lo dice una recente indagine condotta lo scorso ottobre da YouGov per conto di LinkedIn su un campione di circa 3mila dirigenti appartenenti alla cosiddetta “C-Suite” di diversi Paesi del mondo, Italia compresa.

I leader aziendali, questo il messaggio di fondo dello studio, sono chiamati a compiere scelte difficili in relazione al fatto che stanno emergendo alcune aree di preoccupazione in seno all’organizzazione. Le rispondenze emerse su scala globale confermano per esempio come gli investimenti in termini di nuove assunzioni, formazione e benefit per i dipendenti sono a forte rischio di ridimensionamento, tanto che in Italia un terzo delle imprese ha già rivisto al ribasso i propri piani per l’ampliamento dell’organico (il dato in Europa si ferma al 29%) e una su quattro le ha completamente bloccate.

Il 27% delle aziende della Penisola, percentuale che supera di due punti la media europea, ha inoltre già ridotto anche i fondi allocati per l’aggiornamento professionale e per la creazione di nuove opportunità di carriera per la propria forza lavoro.

Analizzando nello specifico il quadro italiano, si evidenziano anche alcune contraddizioni, soprattutto per quanto riguarda la visione del management rispetto alla maggiore flessibilità operativa e alle modalità di lavoro ibride e da remoto: mentre il 71% dei C-level intervistati si dice convinto che tali consuetudini affermatesi nel periodo pandemico siano destinate a rimanere valide nel tempo, il 60% si dice preoccupato per una loro probabile riduzione e per le conseguenti ricadute negative sull’equilibrio tra vita professionale e privata e sulla motivazione dei propri addetti.