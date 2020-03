Flessibilità per orari e luoghi: il nodo chiave negli accordi

L’unico limite che va posto è quello della durata massima dell’orario settimanale o giornaliero, il cui rispetto, insieme a quello (connesso) dei riposi, va richiamato nell’accordo. Da questo punto di vista, appaiono poco coerenti con la novità e la stessa disciplina legale dell’istituto quei contratti collettivi che impongono al lavoratore agile l’osservanza dello stesso orario applicato all'interno dell'azienda.

Circoscrivere i luoghi non tutela

Allo stesso modo, non ci sono, in generale, valide e convincenti ragioni per limitare la scelta, da parte del lavoratore, del luogo dove svolgere la prestazione. Su questo tema si deve registrare invece una tendenza, soprattutto da parte della contrattazione collettiva, a porre limiti e divieti, circoscrivendo i possibili luoghi di lavoro, in genere al domicilio del lavoratore o ad altre sedi aziendali, ovvero escludendone a priori altri, come i luoghi pubblici. La ragione di ciò viene spesso ricondotta alla tutela della salute e alla protezione dei dati aziendali, ma la tutela della salute, nel lavoro agile, si persegue con l’informazione sui rischi e la formazione, oltre che sulla cooperazione del lavoratore nell’attuazione delle regole di prevenzione, e non sulla scelta di particolari luoghi, rispetto ad alcuni dei quali peraltro (ad esempio, il domicilio) il datore non può fornire alcuna garanzia.

La protezione dati

Quanto alla protezione dei dati, meglio affidarla a misure tecniche (password, reti protette) e a stringenti regole comportamentali. Bisognerebbe, insomma, evitare di “imbrigliare” lo smart working con regole e divieti assai poco agili e non in linea con lo spirito della legge, che lo riportino a una forma di lavoro più somigliante al suo antenato, il telelavoro. Invece, purtroppo, si registra talvolta nella contrattazione collettiva una sorta di istinto regolatorio (molte volte ingiustificato), dal quale traspare una certa preoccupazione di fronte ad una modalità lavorativa potenzialmente in grado di scardinare le tradizionali coordinate spazio-temporali del lavoro subordinato.