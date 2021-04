Florentino Perez, seconda lettera ad Atlantia con i dettagli dell’offerta per Autostrade

2' di lettura

La Acs di Florentino Perez ha inviato una nuova lettera al cda di Atlantia in cui ribadisce l'interesse a investire in Autostrade e comunica di volere iniziare la due diligence sull'asset. La missiva, di cui Radiocor ha visionato alcuni passaggi, sottolinea le possibili sinergie del progetto industriale, che potrebbe creare il più grande operatore mondiale del settore, e conferma la volontà di agire in sintonia e pienamente allineati con il Governo italiano e in una eventuale cordata con Cassa Depositi...