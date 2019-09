Florim (ceramica) investe 40 milioni sulla sostenibilità e diventa 100% green

2' di lettura

Fiorano Modenese (Modena) – Una storia iniziata negli anni Settanta, con l'installazione del primo depuratore. Poi la virata strategica, fino ai risultati di oggi: una produzione 100% green. Parabola del gruppo Florim (ceramica) che a Fiorano Modenese, nel cuore del distretto delle piastrelle di Sassuolo, con il completamento di un programma di investimenti da 40 milioni di euro ha raggiunto l'obiettivo di una produzione interamente sostenibile. Oggi è infatti in grado di recuperare e rimettere nel ciclo produttivo il 100% dell'acqua utilizzata e il 100% degli scarti crudi. Da poche settimana ha anche tagliato il traguardo della piena autonomia per quanto riguarda l'energia elettrica. Con il completamento dei tetti fotovoltaici può generare tutta l'energia necessaria al funzionamento delle sue due fabbriche italiane, una a Fiorano, quartiere generale dell'azienda, e una a Mordano, nel Bolognese. “Per un settore energivoro come quello della ceramica è molto importante controllare i consumi per evitare gli sprechi”, dice Claudio Lucchese, presidente del gruppo. “Oggi il mercato chiede di modificare strategie e prodotti per diventare industria sostenibile – prosegue Lucchese -. E questo stimola l'introduzione di nuove tecnologie per ottimizzare le risorse disponibili necessarie: materie prime, energia, acqua. Noi abbiamo impostato la nostra strategia su due driver tanto importanti quando inscindibili, l'innovazione e la sostenibilità”. Il gruppo conta 1.400 dipendenti nel mondo (ha uno stabilimento anche negli Usa, per servire il mercato locale) e con un fatturato che supera i 400 milioni di euro esporta l'80% della produzione: è presente anche in Cina e nel Far East. Fondato più di mezzo secolo fa per produrre superfici ceramiche per tutte le esigenze dell'edilizia, ha da poco messo in funzione 26mila metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Si aggiungono ai 19mila metri che erano già presenti e a due impianti di cogenerazione (uno a Mordano) per garantire in condizione ottimale tutta l'energia necessaria alla produzione. L'attenzione all'ambiente si estende alla filiera. I fornitori di materie prime vengono infatti monitorati con un software che rileva informazioni chiave. Si va dalla localizzazione delle cave di estrazione alla distanza dalla fabbrica. Per arrivare alla dichiarazione di contenuto riciclato, per garantire la sostenibilità lungo tutta la filiera. Il piano di investimenti sulla produzione green, che si conclude quest'anno, è partito nel 2013.