Flotte aziendale / Bmw X3 XDrive 20e

La motorizzazione plug-in hybrid rende la Bmw X3 XDrive 20e un suv anche a zero emissioni. La propulsione è affidata all'unità quattro cilindri 2.0 turbo benzina in abbinamento alla componente elettrica. La potenza complessiva è di 252 CV, che può essere aumentata di 41 CV con la funzione XtraBoost (0-100 km/h in 6,5 secondi). La batteria agli ioni di litio è posizionata sotto il sedile posteriore: così il vano bagagli è uguale alle versioni con motore solo termico. Tre le modalità di guida: hybrid, electric e battery control. A bordo interni connessi. A zero emissioni può raggiungere i 135 km/h di velocità, e l'autonomia in full electric arriva a circa 50 Km.