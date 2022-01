Flotte aziendali, Ald pronta ad acquistare Leaseplan per 4,9 miliardi

LeasePlan è una delle aziende leader a livello mondiale nel settore del fleet management e della mobilità per dimensioni della flotta (flotta totale di 1,8 milioni di veicoli), con un' offerta ampia e di portata globale che si adatta perfettamente a quella di Ald e crea le condizioni per indirizzare e plasmare l'industria e la sua trasformazione.

La confluenza di Ald e LeasePlan in NewAld avrebbe il potenziale per risultare fortemente sinergica e creare opportunità per sfruttare la complementarietà delle due società.

Come leader mondiale nella mobilità, NewAld potrebbe beneficiare di un mercato in rapida crescita guidato da forti megatrend tra cui: - passaggio dalla proprietà all’utilizzo su tutti i fronti: B2B, B2C e persino B2E - trasformazione digitale data-driven del settore della mobilità - transizione verso una mobilità sostenibile e a emissioni zero

Questo accordo rappresenterebbe un cambio di passo e posizionerebbe NewAld verso una crescita della flotta sul lungo termine di almeno il 6% post integrazione