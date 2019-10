Flotte aziendali / Alfa Romeo Stelvio

Il piacere di guida è uno delle qualità indiscusse dell’Alfa Romeo Stelvio, primo suv del marchio del Biscione recentemente aggiornato. Oltre al leggero maquillage esterno, arrivano un lungo elenco di novità come lo schermo touchscreen e un pacchetto di dispositivi Adas che porteranno la guida autonoma al secondo livello su una scala di cinque. Per l'avantreno è stata sviluppata una nuova sospensione “AlfaLink”a doppio braccio oscillante con asse di sterzo semi-virtuale, grazie a questa geometria (un’esclusiva Alfa Romeo) è possibile mantenere costante l'impronta a terra dello pneumatico in rettilineo e in curva assicurando così accelerazioni laterali elevate e costanti. Per le flotte è consigliata la motorizzazione diesel 2.2 da 190 cv con cambio automatico.