Flotte aziendali, arrivano le chiavi digitali per condividere le auto Nasce Geotab Keyless, piattaforma che integra le chiavi digitali in modo sicuro con soluzioni di gestione delle flotte completa e basata sui dati e che consente di condividere e utilizzare i veicoli in modo efficace. di Giulia Paganoni

Geotab, leader globale in ambito IoT, veicoli connessi ed elettrici, ha presentato Geotab Keyless, una delle prime piattaforme al mondo in grado di integrare le chiavi digitali in maniera sicura con la soluzione per la gestione delle flotte completa e basata sui dati.

I vantaggi della tecnologia Keyless sulle flotte

Geotab Keyless è una soluzione combinata che abilita una nuova generazione di car sharing, consentendo ai gestori delle flotte pubbliche, aziendali, a noleggio e istituzionali di analizzare, condividere e utilizzare i propri veicoli in modo più efficace, riducendoli laddove necessario.

Attualmente, accedere ai veicoli in modalità keyless è fondamentale non solo per i fleet manager, che potranno così ottimizzare i costi e migliorare le strutture operative, ma anche per gli utenti, che si stanno allontanando dal concetto di veicolo di proprietà e che desiderano un'esperienza di guida più semplice e comoda.



Cosa dicono le ricerche

Secondo i risultati di una ricerca di Berg Insights condotta lo scorso anno, le iscrizioni a servizi di car sharing hanno raggiunto i 50,4 milioni nel 2018, con i numeri più alti registrati in Germania, Italia, Stati Uniti e Corea del Sud. Inoltre, complice la rapida espansione del mercato dell'America Latina, si stima di raggiungere i 227 milioni entro la fine del 2023. Lo studio ha poi evidenziato come numerose case automobilistiche, società di leasing e di noleggio auto stiano introducendo soluzioni di car sharing per clienti aziendali con l'obiettivo di abbassare i costi relativi alla mobilità attraverso la riduzione della dimensione delle flotte e dell'esigenza di utilizzare taxi e auto a noleggio, abilitando al contempo la prenotazione fai da te e l'accesso keyless. In tale contesto, la telematica e gli smartphone avranno un ruolo decisivo.

Quali modelli sono compatibili

La soluzione Geotab Keyless è progettata per migliorare il car sharing in ogni settore, inclusi i servizi di in-car delivery del futuro. Si tratta di una soluzione particolarmente vantaggiosa per le flotte di veicoli elettrici (EV) destinate al car sharing, poiché è in grado di gestire in modo affidabile lo stato di carica della batteria (Soc) e la portata restante, una caratteristica che nessun altro competitor possiede.Semplice da installare e scalabile, Geotab Keyless supporta veicoli di qualsiasi marchio, modello e anno che dispongano di chiave elettronica, fornendo accesso ai dati telematici più dettagliati del mercato. Gli utenti interessati a implementare Geotab Keyless nel proprio programma di gestione delle flotte potranno scegliere di associare la soluzione di telematica Geotab al sistema di prenotazione dei veicoli di un partner di loro scelta per soddisfare al meglio ogni esigenza di business. Gli attuali software partner di Geotab Keyless includono Wunder Mobility, Ridecell, fleetster, Eccocar e Moove Connected Mobility. In alternativa, è possibile creare il proprio software di prenotazione utilizzando le API di Geotab Keyless. Come funziona Geotab Keyless Dopo aver integrato la chiave elettronica nell'hardware, gli automobilisti possono aprire l'app di terze parti sullo smartphone, individuare il tasto relativo all'Oem sullo schermo e utilizzare le funzionalità di blocco/sblocco e avvio del veicolo. Oltre che dalle app, la funzionalità keyless può essere abilitata anche dai tag Nfc e direttamente sulla connessione cellulare. In futuro, la soluzione si svilupperà fino a includere altre applicazioni e soluzioni di chiavi digitali di terze parti, oltre alle Api telematiche degli Oem. Geotab Keyless offre quindi semplicità e interoperabilità, fondamentali per il successo del car sharing. Attualmente, Geotab supporta oltre 2,1 milioni di veicoli con soluzioni di telematica in grado di offrire informazioni basate sui dati a più di 40.000 clienti in tutto il mondo. Inoltre, consente agli utenti di personalizzare la propria soluzione grazie a una suite di oltre 150 hardware Add-On, software Add-In e applicazioni disponibili sul Marketplace di Geotab. L'azienda gestisce quotidianamente più di 40 miliardi di data point a livello globale dai veicoli connessi con Geotab. I dispositivi Geotab sono utilizzati in oltre 130 Paesi e le sue soluzioni vengono vendute tramite una rete globale di rivenditori autorizzati.