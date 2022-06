Flotte aziendali di auto elettriche (e non solo): ecco come monitorarle e gestirle online

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le vetture ibride ed elettriche si stanno facendo strada nel mondo delle flotte aziendali che si candidano a trainare la transizione ecologica del parco circolante italiano, ma per gestirle al meglio sono necessari strumenti ad hoc, come proposto da LoJack che monitora lo stato delle vetture per permetterne un uso efficiente.

Auto elettrificate: la scalata nelle flotte aziendali

Il solo noleggio di auto rappresenta oggi il 30% delle immatricolazioni elettriche e il 47% di quelle ibride plug-in. Per venire incontro alle nuove esigenze dei fleet e mobility Manager e dei driver di auto aziendali alla spina, LoJack, gruppo CalAmp, specialista nelle soluzioni telematiche per la mobilità e nel recupero dei veicoli rubati, ha arricchito di nuove soluzioni hi-tech l'innovativa piattaforma di Fleet Management iOn.

Cosa comprende la nuova piattaforma

Le novità sono state annunciate in occasione dell'evento Fleet&Business Day, promosso da Quattroruote a Cernobbio e dedicato a fleet e mobility manager.

L'assoluta novità riguarda proprio la gestione degli e-vehicles: accedendo alla piattaforma il gestore della flotta può oggi facilmente visualizzare lo stato di carica delle batterie dei singoli veicoli in flotta, segnalato con differenti colori (oltre il 50% di carica con il verde mentre dal 26% al 49% con il giallo e sotto il 25% con il rosso), e quindi è in grado di organizzare al meglio gli spostamenti dei veicoli in flotta oppure di indirizzare le vetture con urgenza verso la necessaria ricarica. Il monitoraggio si estende anche ai veicoli ibridi plug-in, per i quali viene fornito, oltre al livello di carica della batteria, anche lo stato di carburante nel serbatoio, in modo da poter calcolare al meglio l'effettiva capacità di percorrenza del veicolo prima del nuovo rifornimento.

Monitoraggio always on

Ulteriore funzionalità riguarda la possibilità di impostare messaggi di alert per il fleet manager e/o per il driver, da ricevere quando lo stato di carica della batteria supera il livello di guardia e quindi il veicolo necessita di una pronta ricarica.