Flotte aziendali e transizione elettrica, una tavola rotonda Radio24.it

Flotte e transizione elettrica: un binomio vincente. E' questo il titolo della digital round table che si terrà martedì 22 marzo dalle 15 alle 17 previa registrazione online su Radio24.it, sezione Iniziative Speciali e su sistemaitaliaforbusiness.it.

Dalle flotte può arrivare l'input decisivo al processo di transizione che sta segnando il mondo dell'automotive, sia sul fronte della mobilità sia su quello della logistica. L'evento si pone l'obiettivo di analizzare questa tendenza e di approfondire l’evoluzione di un settore da sempre attento alle esigenze della clientela business.

Ne discutono Marco Ceresa – Amministratore Delegato Randstad Italia; Andrea Colombo - Direttore Generale Sezamo italia; Rolando D’Arco - Ceo di Leasys; Maria Grazia Davino –Sales & Marketing Manager Europe, Stellantis; Giuseppe Di Mauro – Fleet&Business Solutions Director, Stellantis; Roberto Di Stefano – Chief Executive Officer, Free2Move eSolutions; Santo Ficili – Country Manager, Stellantis Italy; Fabio Pressi – CEO A2a E-mobility; Andrea Valente - General Manager Italia, Free2Move; Alberto Viano – Presidente Aniasa; Riccardo Vitelli – Responsabile Fleet Management Poste italiane e Società del Gruppo.

La moderazione è a cura di Massimo De Donato, giornalista e conduttore di Smart Car e Strade e Motori su Radio 24.Sarà possibile porre delle domande ai relatori durante la diretta tramite il portale interattivo. L'evento sarà visibile anche su sistemaitaliaforbusiness.it, la fiera online promossa da Stellantis, che permette di connettere le aziende e ampliare il proprio business consentendo a tutte le imprese di conoscere nuovi clienti e presentare i propri prodotti.Per informazioni scrivere a iniziativespeciali@radio24.it e info@sistemaitaliaforbusiness.it

In collaborazione con Stellantis e sistemaitaliaforbusiness.it.

L'evento è ascoltabile anche in diretta on-air sul canale DAB Radio24+1

www.radio24.it