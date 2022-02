Flotte aziendali, Fca Bank pronta all’accordo con VinFast per le auto elettriche in Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Fca Bank, gruppo stellantis, nell'ambito dei programmi a sostegno delle case d'auto realizzati con joint venture e partnership strategiche, ha avviato negoziati con VinFast, il produttore vietnamita di veicoli elettrici che ha nei sui piani di affacciarsi già da quest'anno anche sul mercato europeo.



La collaborazione tra FCA Bank e VinFast avrà lo scopo di fornire servizi finanziari specifici per le vetture del brand vietnamita.



Una partnership focalizzata sul mercato europeo



Da parte di VinFast Europa la struttura che gestirà l'ingesso del brand nel Vecchio Continente c'è soddisfazione per la potenziale partnership con FCA Bank che non a caso riflette l’impegno di VinFast ad integrarsi sul mercato europeo con alleanze strategiche all’avanguardia e tecnologie avanzate che interessino l'intero business. Il costruttore vietnamita ha nei suoi programmi, infatti, l'impegno di offrire un customer service esemplare e un innovativo sistema di prenotazione per i modelli VF 8 e VF 9 realizzati in stretta collaborazione con Pininfarina fino ad arrivare all'assistenza post-vendita.



La gamma VinFast prevede per ora 5 modelli elettrici



La partnership con FCA Bank consentirà, inoltre di fornire ai clienti un alto livello di servizi finanziari e di supporto anche in vista del lancio nel 2023 di altri tre modelli VF 5, VF 6 e VF 7 che hanno debuttato al recente Costumer Elettronics Show di Las Vegas e sono realizzate dall'altro centro stile italiano la Torino Design. Se fino a ieri la prima Casa d'auto vietnamita VinFast era nota a pochi, dopo la presenza ad alcuni eventi internazionali che hanno attirato una grande attenzione sul brand che fa parte del VinGroup controllato da Nguyen Viet Quang che è l'uomo più ricco del Paese asiatico.



Finanziamenti destinati alla mobilità del futuro



FCA Bank con quasi 100 anni di esperienza nel settore dei finanziamenti automotive, più di 1,7 milioni di clienti in 18 Paesi e 25 miliardi di euro di prestiti e leasing al momento in essere, è oggi uno dei principali operatori in Europa. Inoltre i partner attuali e quelli futuri di FCA Bank potranno accedere alla rete europea di 550 Leasys Rent Mobility Store, veri e propri punti di riferimento per i prodotti dedicati alla mobilità, elettrica, con oltre 1.200 stazioni di ricarica per promuovere il noleggio a breve termine, l'abbonamento e le soluzioni di mobilità tra i clienti di oggi e quelle futuri di veicoli elettrici.