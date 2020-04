Flotte aziendali / Jeep Renegade 4xe

La Jeep Renegade diventa ibrida plug-in. La nuova versione 4xe ha un'autonomia elettrica di 50 chilometri. La propulsione è affidata ad una evoluzione del 1.300 cc T4 che in abbinamento all'unità elettrica scarica sulle quattro ruote motrici 240 cavalli. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa sette secondi, le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 g/km (NEDC2) e la velocità massima è pari a 130 km/h in modalità solo elettrica e a 200 km/h in Hybrid. Utilizzando la Wallbox Hybrid da 3 kW di Jeep si ha il 100% della carica i in 3,5 ore, mentre collegandosi alle prese da 7,4 kW i tempi si riducono a 100 minuti. Presenti Uconnect Nav e guida autonoma di livello 2.