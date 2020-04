Flotte aziendali /Land Rover Discovery Sport

Restyling di sostanza per il suv britannico. Se sul fronte dell'estetica la Discovery Sport è stata aggiornata senza grossi stravolgimenti, le novità principali arrivano a bordo e sotto la carrozzeria. Grazie alla piattaforma Pta2, portata al debutto dalla nuova Range Rover Evoque, il suv è disponibile con motorizzazioni ibride a 48 Volt. Arriverà la versione plug-in hybrid con 3 cilindri benzina e unità elettrica. Con un passo più lungo di 8 cm, è disponibile anche in versione con abitacolo a 7 posti. Non manca la trazione integrale con Terrain Response 2. A bordo nuovo sistema d'infotainment connesso e guida autonoma al secondo livello. Tre motorizzazioni diesel: 50,180 e 240 cavalli.