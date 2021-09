Flotte aziendali, LoJack lancia la la piattaforma per la gestione delle vetture

1' di lettura

Per aiutare il fleet manager nella gestione della flotta, Lojack ha stretto una partnership con CaiAmp, che prende forma con il lancio della nuova piattaforma di Fleet Intelligence CalAmp ion by LoJack.

Tutte le informazioni in arrivo dai veicoli della flotta possono ora essere gestite tramite una dashboard intuitiva consente una visione unica dei veicoli sul campo.

Gli operatori possono fruire di queste informazioni tramite svariati dispostivi, quali smartphone, tablet o PC connessi a internet. Tra le altre cose, la piattaforma, consente di ridurre i costi di gestione (carburante e riparazioni) attraverso una gestione intelligente della manutenzione.

E nel caso di incidenti, guasti ai veicoli ed altre situazioni critiche, una serie di alert e report avvisano il gestore della flotta che in questo modo può intervenire rapidamente per risolvere il problema.

Inoltre, i fleet manager, sapendo in qualsiasi momento dove si trovano i veicoli (grazie alle informazioni in arrivo da Esri Arcgis, provider di servizi di geolocalizzazione) possono “spostare”, a secondo delle varie esigenze, la forza lavoro sul campo e migliorare in questo modo l’efficienza operativa.