Flotte aziendali / Peugeot 2008

Una piattaforma, tre diverse motorizzazioni. La nuova Peugeot 2008 parte da questo concetto per arrivare su strada in versione benzina, diesel ed elettrica grazie all'architettura modulare CMP. Diventa una crossover più matura partendo dalla lunghezza crescita di 15 centimetri e arrivata a 4.30 metri, Completa la dotazione di bordo, con la strumentazione 3D e lo schermo touchscreen da 10 pollici a centro plancia compatibile con Apple CarPlay e Android auto. Non mancano i portaoggetti e 4 prese Usb (due posteriori) per i tablet. Il pacchetto Adas è ricco e non mancano tecnologie come ili cruise control adattivo e controllo della carreggiata. La versione elettrica arriva a 300 km di autonomia.