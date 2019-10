Flotte aziendali / Seat Arona TGI

Il metano può essere una valida alternativa al diesel grazie ai ridotti costi di gestione. L’Arona TGI è equipaggiata con un tre cilindri di 1.000 cc a 12 valvole che eroga una potenza di 90 cv e una coppia di 160 Nm. Il cambio è manuale, a 6 rapporti per sfruttare al massimo l’efficienza del motore. La velocità massima è di 172 kmh e lo 0-100 kmh si complete in 12,8 secondi a conferma della dinamicità dell'Arona TGI. I tre serbatoi per il metano si trovano in un vano dedicato nel posteriore dell'auto, con una capacità di carico di 282 litri, mentre per il rifornimento c'è un apposito bocchettone a fianco di quello per la benzina. Con una capacità totale di 14,3 kg di gas, l’autonomia è di 400 km, mentre il serbatoio a benzina garantisce altri 160 km