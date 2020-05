Flotte aziendali, la sospensione dei canoni agita il mercato Durante il lockdown molte imprese hanno congelato i pagamenti per fronteggiare la crisi di liquidità e ora puntano ad allungare i contratti di Pier Luigi del Viscovo

Le flotte sono una dotazione dell’impresa che non si riduce per due mesi di smart working. Questo dà una forte stabilità al business dei noleggiatori, almeno nel breve. Eppure le questioni sul tavolo non mancano.

Quando l’intero sistema economico si ferma, la prima responsabilità degli amministratori delegati è mettere in sicurezza l’azienda, proteggendo la cassa e massimizzando la liquidità, per far fronte il più a lungo possibile alle spese non differibili. Questa esigenza ha spinto «i clienti a chiedere il congelamento o la sospensione dei canoni di noleggio a lungo termine, almeno nel periodo di lockdown», spiega Andrea Croce, da poco a capo delle vendite fleet di Fca, secondo cui «il tema delle linee di credito impatta anche sul rating, creando un circolo vizioso: il noleggiatore, che è una banca, alza i canoni perché l’azienda cliente rischia di essere meno solvibile».

Sul punto dei pagamenti c’è anche una discreta confusione, come fa notare Alberto Viano, a.d. di LeasePlan: «L’incerta comunicazione del Governo ha spesso ingenerato l’erronea aspettativa, soprattutto tra piccoli utilizzatori, che la sospensione del canone fosse un diritto».

Il riferimento è alla natura non finanziaria del noleggio, che vale la pena chiarire. Il decreto “Cura Italia” prevede misure di sostegno finanziario alle Pmi, stabilendo all’articolo 56, comma 2, che possano avvalersi di alcune misure di sostegno finanziario, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, intermediari finanziari previsti dal Testo Unico Bancario e altri soggetti abilitati alla concessione di credito. Alla successiva lettera c) stabilisce che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing, in scadenza prima del 30 settembre 2020, sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e che il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione sia dilazionato, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti. Ora, va chiarito che tale normativa non contempla le attività di noleggio veicoli, in quanto non soggette alla normativa del Testo Unico Bancario, nonostante le banche siano tra i maggiori azionisti di aziende Nlt (Noleggio di lungo termine).

Bisogna poi aggiungere che alcuni settori, primo fra tutti il comparto del turismo ma non solo, hanno visto diminuire le attività in modo più drastico e per loro non basterà una sospensione. Pertanto, sebbene il noleggio a lungo termine non sia un acquisto che si attiva o disattiva nell’arco di settimane, resta da vedere qual è il comportamento delle imprese sui contratti che scadono in questi mesi.