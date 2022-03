Flotte aziendali, sostenibilità e mobilità al centro delle strategie delle imprese

Ascolta la versione audio dell'articolo

Riprogettare la mobilità aziendale diventa prioritario come la collaborazione con i territori dove le imprese “vivono”. Tra i focus quello sulla figura professionale del mobility manager in cui confluiscono le competenze di Fleet e Travel Manager. Il programma prevede la formazione di due aule distinte in Travel Management e Fleet Management moderate rispettivamente da Andrea Giuricin, Professore ed economista presso l'Università Milano Bicocca e da Paola Baldacci, Direttrice di Mission, MissionFleet e Missionline.it. A seguire, in una modalità di dibattito collaudata da MissionForum, i professionisti invitati sono parte attiva nel porre domande sui temi trattati durante la giornata.

Nell'area espositiva saranno esposte due vetture: il Suv elettrico 01 di Lynk & Co e una BMW della flotta di Share Now. Tutto l'evento è progettato per favorire il networking entrando in contatto con i partner di MissionForum. La partecipazione all'evento, martedì 29 marzo presso l’Enterprise Hotel Milano, è gratuita previa iscrizione e riservata a travel, fleet e mobility manager aziendali. MissionForum è il ciclo di dibattiti ideati da Newsteca allo scopo di attivare networking ed education tra le figure professionali di travel manager, event manager e fleet manager. Ovvero tutti i professionisti delle filiere business travel, MICE e automotive nel mercato delle flotte aziendali.