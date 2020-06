Flotte aziendali al via la partneship per il corporate sharing Leaseplan e Targa Telematics di Danilo Loda

1' di lettura

Leaseplan ha scelto la soluzione di corporate car sharing di Targa Telematics che mette a disposizione dei fleet manager un portale web e dei driver un'app mobile. Tramite quest'ultima, il dipendente, può prenotare il mezzo di cui ha bisogno, specificando ora, data e luogo del ritiro, contattare l'help-desk nel caso insorgano problemi, tenere traccia dei viaggi in programma, consultare storico delle prenotazioni effettuate e ricevere le notifiche. L'app consente anche di aprire l'auto tramite tecnologia “key less” caratteristica importante in questo periodo dove è consigliato il minimo contatto diretto tra utenti. Il portale web è a disposizione dei fleet manager che possono monitore l'utilizzo dei veicoli aziendali e le percorrenze effettuate. Il corporate car sharing sta diventando una delle soluzioni di mobilità più apprezzate dalle aziende, soprattutto in questo periodo di ripresa della attività. Leaseplan ha verificato che le pià interessate sono le imprese che hanno sede nel nord ovest del Paese e che sono attive nei settori chimico, farmaceutico e commerciale.

Solo pochi giorni fa, Targa Telematics ha annunciato che le sue soluzioni di fleet management sono state scelte anche dal gruppo FCA per i propri veicoli destinati alle flotte aziendali.