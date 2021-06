Floyd: ex agente Chauvin condannato a 22,5 anni di carcere

1' di lettura

Derek Chauvin, l’ex agente che ha ucciso George Floyd, è stato condannato a 270 mesi di carcere, 22,5 anni.

Lo afferma il giudice Peter Cahill, spiegando che alla sua decisione è allegato un memorandum di 22 pagine per spiegare le sue motivazioni. «La mia decisione non è basata sulle emozioni, e non vuole inviare alcun messaggio»ha precisato Cahill.

Il pubblico ministero Matthew Frank aveva chiesto trent’anni di carcere per Derek Chauvin. «Non è stato uno sparo momentaneo, un pugno in faccia. Sono stati 9 minuti di crudeltà verso un uomo che era impotente e stava solo implorando per la sua vita», ha detto il procuratore.

Sorella Floyd, «brutalità polizia finalmente presa sul serio»

«La sentenza emessa oggi nei confronti dell’ufficiale di polizia di Minneapolis che ha ucciso mio fratello George Floyd mostra che le questioni relative alla brutalità della polizia vengono finalmente prese sul serio. Tuttavia, abbiamo una lunga strada da percorrere e molti cambiamenti da apportare prima che i neri si sentano finalmente trattati in modo equo e umano dalle forze dell’ordine in questo Paese». Questo il commento rilasciato da Bridgett Floyd, la sorella di George Floyd.

Biden, sentenza sembra appropriata

Non sono a conoscenza di tutte le circostanze che sono state considerate ma «la sentenza “sembra appropriata». Lo afferma il presidente Joe Biden commentando la condanna a 22 anni e mezzo di carcere per Derek Chauvin.