Flussi attesi per due miliardi sui Pir Alternativi

8' di lettura

A detta di molti il 2021 sarà l’anno dei Pir alternativi, ovvero i piani di investimento che puntano a far arrivare flussi di capitali alle Pmi italiane non quotate o, se quotate, non presenti negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap. Prodotti dal grande appeal fiscale hanno un profilo rischio decisamente elevato per la clientela privata perché si entra nell’area degli investimenti illiquidi. Ecco perché sono stati previsti presidi specifici a tutela degli investitori che i collocatori devono rispettare...