Flussi elettorali: a Torino la Lega cede voti all’astensione, a Napoli al centrosinistra

A Napoli verso Manfredi tutto il bacino di voti del M5S

A Napoli le stime dei flussi mostrano che la grande vittoria di Manfredi è stata alimentata da

un potente afflusso di voti dall'ampio bacino del M5s: gli elettori pentastellati alle Europee

erano il 15,5% del corpo elettorale. Una quota si è persa nell'astensione (2,2%) ma il grosso (11,8%) si è riversato sul candidato di centrosinistra.

Il Pd possedeva un bacino di minore entità (pari al 9,1% del corpo elettorale): una parte si è

persa nell'astensione (1,4%), una parte ha scelto il suo vecchio sindaco Bassolino (1,8%), mentre la parte più consistente ha scelto Manfredi.

La Lega cede voti al centrosinistra

I bacini elettorali del centrodestra (alle europee complessivamente di entità molto piccola rispetto a quelli dell'alleanza Pd+M5s) non sembrano aver subito grosse perdite verso l'astensione. È però da segnalare che la Lega, secondo le stime, subisce una perdita di una certa consistenza (ossia il 2% del corpo elettorale, quasi la metà del suo bacino delle europee, attestato al 4,8%) verso il candidato di centrosinistra. Un flusso che può apparire anomalo ma che probabilmente è spiegabile col fatto che l'elettorato leghista al Sud, cresciuto in fretta, non è ancora ben “consolidato” e “radicato”: per questo una parte di esso non ha seguito le indicazioni del partito a favore di Maresca ma ha preferito altre scelte di voto, in linea probabilmente con le forze politiche da cui questi stessi elettori confluiti sulla Lega nel 2019 provenivano.



Per capire questa apparente stranezza, bisogna fare un passo indietro. Nelle elezioni del 2019, la Lega aveva raccolto elettori dai 5 Stelle e dall'astensionismo. Non possiamo dire se e in che misura si tratti degli stessi elettori, ma ovviamente sono tra i più indiziati di avere poi lasciato il partito di Salvini.