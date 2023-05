Flynn (GS): «Sull'azionario serve pazienza, per gli alternativi è la grande occasione»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Appena un po' di pazienza in più sull'azionario, maggiore esposizione sull'obbligazionario e soprattutto gli alternativi: sono un'opportunità d'investimento straordinaria in un momento come quello attuale». Meena Flynn, 46 anni, co head del Global Private Wealth management di Goldman Sachs, è considerata una delle cento donne più influenti della finanza americana: debutto in JP Morgan pochi anni dopo che un infortunio interrompe bruscamente la carriera da ginnasta, l'anno dopo entra in Goldman e...