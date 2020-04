Fmi: Asia a crescita zero, prima volta in 60 anni

Supporto ai Paesi in difficoltà

Per molti Paesi asiatici, ha aggiunto Rhee, l'erogazione di contanti alla popolazione potrebbe non essere la soluzione migliore: più efficace nei Paesi emergenti sarebbe il supporto alle imprese per sostenere l'occupazione, nel quadro dell'utilizzo di tutte le opzioni di finanziamento a monte, tra cui gli accordi di swap bilaterali e multilaterali e persino l'introduzione di qualche controllo sui capitali per frenarne la fuga. 17 Paesi asiatici hanno già espresso interesse per due strumenti di finanziamento di emergenza dell'Fmi, Rapid Credit Facility e Rapid Financial Instrument.



Post-Brexit più lunga?

La direttrice esecutiva del Fondo, Kristalina Georgieva, ha detto che in totale 102 Paesi hanno manifestato interesse per accedere a forme di aiuto che il Fondo potrebbe concedere. E ha velatamente suggerito che il Regno Unito non farebbe male a chiedere un più lungo periodo di transizione post-Brexit: sarebbe infatti opportuno cercare di ridurre le incertezze in questa situazione internazionale internazionale senza precedenti.



Attesa per il Pil cinese

C'e' grande attesa per i dati sul Prodotto interno lordo cinese nel primo trimestre 2020, che strano rilasciati questa notte: la maggior parte degli

analisti pronostica una performance negativa., seguita da una ripresa. Secondo l'Fmi, quest'anno la Cina riuscirà a restare in territorio positivo, con una crescita del Pil dell'1,2% grazie alla ripresa nella seconda metà dell'anno, cui dovrebbe seguire nel 2021 un forte rimbalzo del 9,2%. Per Rhee le autorità cinesi hanno reagito con determinazione allo scoppio della crisi e ora hanno più spazi di utilizzo per misure fiscali e monetarie se la situazione dovesse aggravarsi. Da segnalare che l'Fmi prevede che anche il Pil dell'India nel 2020 resti in territorio positivo (+1,9%).



Giappone e leva fiscale

Secondo l'Fmi, che si attende una contrazione del 5,2% dell'economia giapponese nel 2020, Tokyo dovrebbe ricorrere ampiamente alla leva fiscale e limitare eccessi nella ulteriore espansione della politica monetaria. Il vicedirettore per l'Asia-Pacifico, Odd Per Brekk, ha suggerito che la Banca del Giappone non dovrebbe portare i tassi in territorio