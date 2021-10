Fmi: balzo record del debito globale per battere il Covid

Per le economie avanzate, il Fondo prevede che il debito pubblico sarà del 20% più alto rispetto alle attese fino al 2026 (poi scenderà solo marginalmente, sempre in rapporto al Pil). Di conseguenza, salirà il fabbisogno finanziario dei Governi, per coprire le nuove emissioni e i titoli in scadenza.

I fattori di rischio

Gli alti livelli del debito pubblico, avvisa il Fiscal Monitor, espongono soprattutto i Paesi emergenti alle variazioni dei tassi di interesse e riducono gli spazi di manovra necessari per rispondere a eventuali shock futuri. I costi di rifinanziamento potrebbero salire pericolosamente una volta che le banche centrali più pesanti avranno cominciato a ridimensionare i propri eccezionali programmi di sostegno.

Il Fondo avvisa però che «persino nelle economie avanzate» che non affrontano rischi di rifinanziamento e hanno ancora margini nei bilanci pubblici, i Governi dovrebbero essere pronti a ridimensionare gli aiuti pubblici più rapidamente, se la domanda del settore privato dovesse riprendersi più in fretta del previsto. Anche per evitare di alimentare l’inflazione, con misure espansive protratte oltre il necessario.

In ogni caso, a tutti i Paesi è raccomandato «il rafforzamento del quadro di finanza pubblica a medio termine». Pur tenendo presente che la priorità resta superare l’emergenza sanitaria e riportare l’economia su una rotta di espansione stabile e sostenibile, resta fondamentale costruire e difendere la «credibilità» nei conti pubblici.

Il conto del debito mondiale di Governi, famiglie e società non finanziarie non smette di crescere: secondo i dati rilasciati a settembre dall’Institute of International Finance, nel secondo semestre del 2021, è salito a 296mila miliardi di dollari.