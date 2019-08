Fmi, come funziona il processo per la successione a Christine Lagarde

La finestra per le candidature è aperta dal 29 luglio al 6 settembre del 2019. Scaduto il periodo, il Consiglio esecutivo pubblicherà la rosa di candidati emersa entro i termini stabiliti. Se il totale di candidati supera le tre unità, il Consiglio procede a una scrematura per arrivare entro sette giorni a un terzetto definitivo di «finalisti» nella selezione.

Il processo di scrematura si svolge in base alle preferenze indicate dai vari direttori, tenendo conto del potere relativo dei vari membri: per semplificare, ogni direttore rappresenta un certo Paese o gruppo di Paesi, che a propria volta esprimono un «peso specifico» calibrato a seconda dei casi (gli Stati Uniti incidono da soli sul 16% dei voti). Anche se si può arrivare al voto di maggioranza, il Fmi preferisce arrivare a un nome per consenso. Pubblicata la graduatoria finale, in inglese shortlist, il Consiglio esecutivo si incontra con i candidati rimasti in lizza, per esaminarne punti di forza e debolezza in vista del ruolo che andranno a ricoprire. Anche in questo caso la tendenza è di fare una scelta per consenso, ma si può ricorrere al voto per maggioranza dei vari stati membri. L’annuncio definitivo arriva il 4 ottobre 2019.

Ma deve essere per forza europeo?

Non esiste alcuna regola scritta che imponga al Fondo monetario internazionale di essere guidato da un europeo, ma di fatto è sempre stato così. Nel dettaglio, gli 11 managing director che si sono susseguiti finora provenivano in cinque casi dalla Francia (Pierre-Paul Schweitzer dal 1963 al 1973, Jacques de Larosière dal 1978 al 1987, Michel Camdessus dal 1987 al 2000, Dominique Strauss-Kahn dal 2007 al 2011, Christine Lagarde dal 2011 ad oggi), in due dalla Svezia (Ivar Rooth dal 1951 al 1956, Per Jacobsson dal 1956 al 1963) e in un caso ciascuno da Belgio (Camille Gutt, dal 1946 al 1951), Paesi Bassi (H. Johannes Witteveen, dal 1973 al 1978), Germania (Horst Köhler, dal 2000 al 2004) e Spagna (Rodrigo de Rato).

La prassi vuole che l’Europa esprima la posizione di vertice dell’Fmi, mentre gli Stati Uniti possono decidere chi presiederà la Banca mondiale: l’ultimo in ordine cronologico è l’analista ed ex segretario del Tesoro di Donald Trump David Malpass, designato lo scorso aprile. Il «mutuo scambio» fra Bruxelles e Washington inizia però a essere indigesto alla maggioranza di Paesi estranei all’asse Usa-Europa, irritati da un meccanismo che finisce per tagliare fuori dalla leadership del Fmi tutto l’orizzonte dei cosiddetti Paesi emergenti.

È la ragione che potrebbe portare un’alleanza esterna al duopolio americano-europeo a presentare una propria candidatura, per ora identificata nel direttore generale della Banca dei regolamenti internazionali Agustin Carstens (Messico). Ma c’è di più. Sui media statunitensi è emersa l’ipotesi che Trump indichi un candidato interno agli Stati Uniti, violando l’intesa che ha sempre disciplinato gli equilibri con l’Europa. Il risultato sarebbe uno strappo in più nei rapporti, mai lineari, fra l’Unione europea e l’attuale inquilino della Casa Bianca.