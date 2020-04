Fmi: la crisi più grave dalla Grande depressione Nel 2020 il Pil pro-capite scenderà in 170 Paesi. Incerto il recupero nel 2021. Già varati pacchetti economici per 8mila miliardi di dollari di Gianluca Di Donfrancesco

Tutto fermo: i treni dell’alta velocità francese parcheggiati vicino alla stazione di Lyon nel 23° giorno di lockdown

4' di lettura

Sarà la più grave crisi economica dalla Grande depressione del 1929, con una brusca contrazione della crescita globale nel 2020, seguita da una parziale ripresa nel 2021, «se l’epidemia sparirà nella seconda metà dell’anno. Ma l’incertezza resta enorme e la situazione potrebbe peggiorare». Così, il direttore generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, anticipa (giovedì 9 aprile) i contenuti del rapporto sullo stato dell’economia mondiale, che sarà presentato il 14 aprile, nell’ambito del vertice dell’Fmi e della Banca mondiale a Washington. Un vertice che si terrà per forza di cose in forma virtuale.

Contrazione in 170 Paesi

Il 2020, ribadisce il Fondo, sarà un anno di grave contrazione dell’economia mondiale: «Appena tre mesi fa - afferma Georgieva - ci aspettavamo una crescita del reddito pro-capite in oltre 160 dei nostri

Paesi membri (189, ndr). Ora prevediamo che quest’anno oltre 170 Paesi registreranno al contrario una riduzione del reddito pro capite». Prospettive cupe che valgono per le economie avanzate come per quelle in via di sviluppo: «Questa crisi non conosce frontiere. Tutti soffrono».



Le analisi diffuse in queste settimane dallo stesso Fmi e da altri istituti e banche d’affari hanno già individuato i settori economici più colpiti dalla sospensione delle attività economiche e sociale imposta dagli sforzi per contenere il contagio: commercio al dettaglio, ricezione, turismo, trasporti. Con conseguenze particolarmente pesanti, sottolinea il Fondo, per i lavoratori autonomi e i dipendenti delle piccole imprese.

Per Oxford Economics, il Pil mondiale scenderà del 2,8% nel 2020 e del 7% nei primi sei mesi. Per l’Eurozona la contrazione sarà rispettivamente del 5,1 e del 10%.

Mercoledì 8 aprile, un report della Wto ha previsto una contrazione del commercio mondiale tra il 13 e il 32%. Al culmine della crisi finanziaria nel 2009, gli scambi mondiali si erano contratti del 12,5%.