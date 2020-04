Fmi: la pandemia fa impennare debito e deficit Gli interventi globali contro la crisi valgono 8mila miliardi di dollari. Il debito pubblico italiano balza oltre il 155% del Pil. Deficit all’8,3% di Gianluca Di Donfrancesco

Coronavirus, Fmi: nel 2020 crollo del Pil globale, giù del 3%

Ottomila mila miliardi di dollari: a tanto ammonta lo sforzo messo in atto dagli Stati colpiti dalla pandemia di coronavirus per proteggere i propri cittadini e per contenere l’impatto economico del blocco delle attività produttive e sociali. Una crisi che sta spingendo il mondo in recessione, con una contrazione del Pil del 3% nel 2020 e una ripresa incerta nel 2021. A patto che l’epidemia scompaia nella seconda metà dell’anno.

La gran parte dell’importo già stanziato arriva dai Paesi del G20, che hanno messo sul piatto 7mila miliardi. A fare i conti è il Fondo monetario internazionale, nel Fiscal monitor, il report sul debito, diffuso il 15 aprile. Agli sforzi dei Governi si sommano i 6mila miliardi di dollari di iniezioni di liquidità da parte delle Banche centrali, secondo i calcoli del Global financial stability report.

Le spese sanitarie, insieme ai tagli delle tasse e ai sussidi per imprese e famiglie, si legge nel Fiscal monitor, sono già state pari a 3.300 miliardi di dollari. A queste si aggiungono prestiti e iniezioni di capitale pubblici per 1.800 miliardi di dollari e garanzie per altri 2.700 miliardi.

INTERVENTI SALVA-VITA

Debito alle stelle

L’impatto sulle finanze pubbliche sarà inevitabilmente rilevante, con livelli di debito preoccupanti soprattutto per quei Paesi che sono stati colti dalla pandemia con i conti già fuori equilibrio. Così, l’Italia, quest’anno vedrà salire il debito pubblico oltre il 155% del Pil, dal già alto 135% del 2019. «Con la ripresa dell’economia nel 2021, e con la Bce che tiene i tassi bassi, il debito è previsto scendere», afferma Vitor Gaspar, responsabile del Fiscal Monitor dell’Fmi.

Il debito pubblico italiano dovrebbe rientrare al 150% nel 2021, quando il Paese crescerà del 4,8%, dopo il crollo del 9,1% atteso per quest’anno. «La sfida per l’Italia - aggiunge Gaspar - è essere competitiva, rafforzare il potenziale di crescita e raggiungere una crescita inclusiva e sostenibile. Risolvere il problema del debito in Italia è risolvere il problema della crescita, che è stata deludente negli ultimi tre decenni».