Fmi sull’Italia: pensioni anticipate sì, ma assegno più leggero

I limiti del reddito di cittadinanza

Due i difetti principali delle attuali misure anti povertà: lo scarso aiuto alle famiglie numerose, e l'uscita di scena rapida in caso di accettazione di un'offerta di lavoro anche a bassi salari, con il risultato di disincentivare l'ingresso dei diretti interessati nel mercato del lavoro.



Meccanismi alternativi di flessibilità in uscita

Sulla previdenza, che promette di essere l'altra protagonista dell'ipotetica “fase 2” di cui si comincia a discutere in maggioranza, il Fondo monetario è chiaro. La fine certa di Quota 100 è una buona notizia per i conti pubblici. Ma non è sufficiente perché per completare la messa in sicurezza avviata dalla legge Fornero bisognerà attendere decenni. Nel frattempo si possono mettere in campo meccanismi alternativi di flessibilità in uscita, come quelli di cui il governo ha cominciato a discutere con i sindacati. A patto che l'uscita anticipata produca una pensione più leggera per tener conto dei mancati versamenti contributivi.

