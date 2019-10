Fmi: con una nuova crisi, a rischio default 19mila miliardi di $ di debiti delle imprese Primo discorso del nuovo direttore generale Kristalina Georgieva: i dazi hanno innescato un rallentamento globale - Per reagire alla frenata servono politiche di bilancio coordinate di Gianluca Di Donfrancesco

Il direttore generale dell’Fmi Kristalina Georgieva

L’economia globale attraversa una fase di «rallentamento sincronizzato». E in caso di brusca frenata, «saranno a rischio default 19mila miliardi di dollari di debito delle imprese, equivalenti al 40% del debito delle 8 principali economie». Sono alcuni dei passaggi chiave dell’intervento del nuovo direttore generale del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Che lancia un appello: se arriverà una nuova crisi, sarà necessario rispondere in modo coordinato. E invita a muoversi in fretta, prendendo in prestito una citazione di Shakespeare: «Meglio tre ore in anticipo, che un minuto in ritardo».

La settimana prossima, a Washington, il World economic outlook dell’Fmi taglierà le stime per il Pil mondiale del 2019 e del 2020. I numeri saranno diffusi il 15 ottobre (nell’ambito delle riunioni annuali del Fondo e della Banca mondiale), ma ci si possono attendere tassi di crescita attorno al 3%. A luglio, la stima per il 2019 era già stata portata al 3,2% dal 3,3% previsto ad aprile. Per il 2020, le previsioni erano state abbassate dal 3,6 al 3,5%.

Il 19 settembre, l’Ocse ha abbassato le proprie stime di crescita per il 2019, portandole dal 3,2 al 2,9%. Quelle per il 2020 sono state tagliate dal 3,4 al 3%. Anche l’Ocse indica come principale fattore frenante le tensioni sul commercio.

IL PIL GLOBALE Variazione % annua (Fonte: Fmi)

Il peso dei dazi

La prima causa del rallentamento è la guerra dei dazi. Meno di due anni fa, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, cominciava la sua crociata a colpi di tariffe contro Cina, Europa e tutti quei Paesi che, secondo lui, «si stavano approfittando dell’America». Era il gennaio del 2018: da allora gli appelli a evitare guerre commerciali non hanno fatto che ripetersi, accompagnati dai segnali di frenata dell’economia globale.