Fmi: necessarie riforme della tassazione, da redditi alti o patrimoni il contributo alla ripresa

«Per aiutare a coprire le esigenze finanziarie legate alla pandemia, i Governi potrebbero prendere in considerazione un temporaneo contributo per la ripresa, riscosso sui redditi o sui patrimoni elevati»: lo scrive il Fiscal Monitor dell’Fmi. Una sorta di tassa di solidarietà, nel segno della redistrubuzione. In particolare, «potrebbero essere prese in considerazione imposte “in eccesso” sugli utili aziendali».

Sconfiggere la pandemia, con una efficace campagna di vaccinazione globale, permetterebbe, invece, di accelerare la crescita e potrebbe portare nelle casse economie avanzate oltre mille miliardi di dollari di maggiori entrate fiscali, entro il 2025. Ancora più consistenti i potenziali risparmi in termini di minor spesa pubblica. Secondo il Fiscal Monitor, rilasciato mercoledì 7 aprile, gli investimenti nell’immunizzazione «si ripagherebbero da soli». Anzi: «La vaccinazione globale potrebbe essere il progetto pubblico con il più alto rendimento» di sempre, sottolinea Vitor Gaspar, direttore del Dipartimento affari fiscali del Fondo.

Il dividendo del vaccino

L’Fmi ribadisce la necessità, e la convenienza, di non lasciare indietro nessuno. «Finché la pandemia non sarà sotto controllo a livello globale, le politiche di bilancio devono rimanere flessibili e sostenere i sistemi di assistenza sanitaria, le famiglie e le imprese redditizie».

Una ripresa più veloce, grazie a una più rapida vaccinazione globale, scrivono i tecnici del Fondo, «permetterebbe di guadagnare 9mila miliardi di Pil mondiale entro il 2025, per due quinti a vantaggio delle economie avanzate». Supponendo un rapporto tasse/Pil del 30% in media, si arriva ai mille miliardi di dividendo, ai quali andrebbero aggiunti i risparmi in termini di spesa per sostenere sistemi sanitari, famiglie e imprese.

Sostenere la campagna universale, insomma, conviene a tutti. Al contrario del nazionalismo dei vaccini, «che lascia tutti i Paesi in condizioni peggiori», afferma il Fondo monetario. Nel World Economic Outlook di aprile, la capoeconomista Gita Gopinath sottolinea che «l’accesso ai vaccini è profondamente iniquo: i Paesi ad alto reddito, con il 16% della popolazione mondiale, hanno prenotato il 50% delle dosi». Mentre la maggior parte delle nazioni a basso reddito conta sul programma internazionale Covax e dovrà probabilmente aspettare fino alla fine del 2022 per vedere campagne di immunizzazione di massa.