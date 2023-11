FNA, un’azienda familiare dall’aria multinazionale.

Ascolta la versione audio dell'articolo

75 ANNI DI STORIA.



FNA è un gruppo multinazionale dal cuore tutto italiano che opera nel settore dell’aria compressa presidiando con successo i tre segmenti di mercato: industrial, professional e consumer.

La sua non è una storia come tutte le altre. È la storia di una grande famiglia, una storia che nasce dall’intuizione di un uomo. Quell’uomo è Antonio Balma, che nel 1948 decide di entrare nel mondo dei compressori d’aria fondando la Fratelli Balma, la sua prima piccola fabbrica. È così che, in un capannone nella periferia di Torino, comincia un lungo viaggio nel mondo dell’aria compressa. Nel periodo dal ‘56 al ‘76 quella che era solo una produzione artigianale si trasforma in una vera e propria industria: gli impianti si moltiplicano e le gamme si ampliano. Una crescita così importante che, nel 1980, gli specialisti del settore in America conferiscono ad Antonio Balma il titolo di “padre dell’aria compressa”. Nel 1992 il fondatore consegna il timone al figlio: il Dottor Roberto Balma, Cavaliere del Lavoro e attuale Presidente e CEO di FNA, che, con l’arrivo del nuovo millennio, si trova ad affrontare sfide inedite. Quelli a cui l’azienda andava incontro erano infatti anni di importanti cambiamenti, dovuti prima all’internazionalizzazione del mercato e poi alla sua globalizzazione. È così che, quella che era nata come una piccola realtà artigianale, arriva fino in Cina e in America. Nel 2021 il Dottor Roberto Balma vara il progetto di company brand che ha portato alla nascita di quella che oggi tutti conoscono come FNA - la grande famiglia dei compressori d’aria. Quest’anno l’azienda festeggia il suo 75esimo anniversario. “Un traguardo storico che testimonia come FNA è riuscita a mettere in atto una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’aria compressa”. Queste le parole del Dottor Roberto Balma, il cui sguardo si riempie ancora di orgoglio al pensiero che, se quando tutto è iniziato si produceva un compressore al giorno, in 75 anni di storia si è arrivati a fabbricarne e distribuirne più di 40 milioni. Tutto ciò è stato possibile grazie a clienti presenti in 120 paesi del mondo e a 1.300 dipendenti accomunati dalla condivisione di valori come l’attaccamento al lavoro, la serietà, il rispetto per il cliente, l’affidabilità, la correttezza e la dedizione.

La grande famiglia dei compressori d’aria sta già iniziando a scrivere nuovi capitoli della sua storia, con l’obiettivo di rafforzare quell’identità distintiva, familiare ma dall’aria multinazionale, che da sempre contraddistingue l’azienda.





FNA, un’azienda familiare dall’aria multinazionale.

L’INNOVAZIONE INCONTRA LA SOSTENIBILITÀ.



FNA dedica grande attenzione ai temi dell’ambiente e della sostenibilità, portando così avanti una missione che non potrebbe essere più attuale. Un’attenzione che si concretizza nel tipo di risorse che l’azienda impiega per alimentare i suoi stabilimenti produttivi e nell’offrire ai suoi clienti sempre il massimo dell’efficienza energetica. I compressori FNA nascono infatti da una sapiente combinazione tra meccanica ed elettronica, con l’obiettivo di fornire aria compressa nell’esatta portata e nella precisa pressione richiesta dagli impianti, assicurando così un notevole risparmio energetico.



IL SILENZIO NON È MAI TROPPO.



Per fare la differenza non serve far rumore. FNA lo sa bene, ed è per questo che da sempre considera il silenzio sinonimo di qualità della vita e delle condizioni di lavoro. I suoi tecnici progettisti sono stati i primi ad avviare, ormai più di vent’anni fa, le procedure di certificazione delle emissioni acustiche delle macchine funzionanti all’aperto. Da quel momento FNA ha continuato a investire in ricerca e sviluppo, arrivando a produrre compressori che risultano praticamente inudibili già a qualche metro di distanza.