Fnm conquista Serravalle: via all’integrazione strada-ferrovia Nasce un gruppo capace di creare sinergie per il sistema dei trasporti (anche sfruttando il digitale) e di generare valore per gli azionisti di Marco Morino

Il futuro gruppo avrà la capacità potenziale di distribuire 60-70 milioni l'anno di dividendi

Il progetto è noto da alcune settimane (si veda Il Sole 24 Ore del 18 agosto) ma vale la pena tornarci sopra perché è un’operazione destinata a rivoluzionare la mobilità lombarda. Parliamo dell’aggregazione Ferrovie Nord Milano (Fnm)-Autostrada Milano Serravalle, che prevede l’acquisizione da parte di Fnm del controllo della Serravalle. Quest’ultima è la società che gestisce l’autostrada A7 Milano-Genova (fino a Serravalle Scrivia) più le tangenziali milanesi. L’ambizione di Fnm (anche se il Cda non si è ancora espresso al riguardo) è salire al 100% nel capitale della Serravalle, rilevando anche l’ultima quota (4%) che attualmente fa capo alla Camera di commercio di Milano. Sarebbe il terzo passaggio di pacchetti azionari, dopo l’82,4% in arrivo da Regione Lombardia e il 13,6% acquisito nelle scorse settimane per 86 milioni di euro dal gruppo Gavio. Dall’integrazione tra queste due aziende nascerà un soggetto che, al momento, conta un solo precedente in Italia: l’ingresso di Anas nel gruppo Ferrovie Italiane.

Fnm-Serravalle sarà una realtà capace di integrare in maniera forte e importante la mobilità su ferro a quella su strada, sfruttando il digitale per creare sinergie per il sistema dei trasporti. Un gruppo che genererà valore anche per gli azionisti, con la capacità potenziale di distribuire 60-70 milioni l’anno di dividendi. Il tutto con la piena approvazione della Regione Lombardia, che è l’azionista di maggioranza di Fnm. Dice Claudia Terzi, assessore ai Trasporti della Regione Lombardia: «Un intervento che, al di là degli aspetti economico-finanziari, assume notevole rilevanza perché consente di realizzare in Lombardia un modello infrastrutturale che integra in maniera forte e importante la mobilità su ferro a quella su strada». Il padre dell’operazione Fnm-Serravalle, che avrà ricadute importanti anche per un’altra grande opera lombarda, l’autostrada Pedemontana (ancora da completare), è Giuseppe Bonomi, manager di lungo corso che in passato è stato tra l’altro anche amministratore delegato della Sea, il gestore di Linate e Malpensa. Bonomi è consigliere di amministrazione di Fnm, la holding del gruppo ferroviario e ha ricevuto dal consiglio, circa un anno e mezzo fa, la delega specifica per elaborare il progetto e seguire l’operazione.

Nella visione di Bonomi, i vantaggi dell’operazione Fnm-Serravalle sono almeno tre. Il primo è di natura politica, perché crea le condizioni affinché il progetto Pedemontana (infrastruttura da sempre considerata strategica) sia finalmente portato a compimento. Fnm rileva da Regione Lombardia l’82,4% del capitale di Serravalle, versa alla Regione 519 milioni con l’impegno, da parte di quest’ultima, a sottoscrivere un aumento di capitale in Pedemontana per 350 milioni. Questa operazione consentirà a Regione Lombardia di diventare l’azionista di maggioranza di Pedemontana, accedere ai necessari finanziamenti e ultimare l’opera entro i prossimi 6-7 anni.

Il secondo vantaggio è di tipo industriale, perché riunisce sotto l’egida di un unico soggetto le modalità di trasporto ferroviario e stradale. Un’unione che potrà agevolare la nascita di nuove forme di mobilità, finora mai attuate. In Italia non esiste un modello di società che abbia queste caratteristiche.

Il terzo vantaggio è di tipo economico, poiché il valore di Fnm, una volta sigillato il closing con Regione Lombardia per il passaggio delle azioni, registrerà un incremento enorme. Bonomi è partito da questa considerazione: Fnm è società quotata ma sottocapitalizzata, però non ha debiti, ha una buona posizione finanziaria netta e quindi può crescere per linee esterne. Con l’ingresso di Serravalle nel perimetro del gruppo, secondo i dati 2019, in termini di ricavi Fnm raddoppierà il suo consolidato e triplicherà l’Ebitda.