Fnm strappa dopo l'acquisto di Milano Serravalle

Fnm vola in Borsa dopo l'accordo con Regione Lombardia su Milano Serravalle. Il titolo è il migliore del listino, finito anche in asta di volatilità. Nella serata di martedì 3 novembre, Fnm ha siglato con la Regione l'accordo di acquisizione dell'82,4% di Milano Serravalle. "Attraverso questa operazione - scrivono gli analisti di Equita in una nota - Fnm diventerebbe una holding strategica nel settore delle infrastrutture in Lombardia e Nord Italia". L'accordo annunciato, fa seguito a un comunicato stampa di luglio nel quale la società riportava l`accettazione dell`offerta da parte di Regione Lombardia dell`offerta di Fnm.



Sul piatto 519ml per l'82% di Milano Serravalle



Il prezzo stabilito per l`82% di Milano Serravalle è 519 mln, come dichiarato a luglio. L`accordo prevede anche la sottoscrizione da parte di Regione Lombardia dell`aumento di capitale da 350mn di Apl, società controllata al 79% da Milano Serravalle, che quindi uscirà dal perimetro di consolidamento di Fnm. L`esecuzione del contratto di compravendita è condizionato all`avveramento di alcune condizioni sospensive, tra cui l`approvazione da parte dell`Antitrust e della golden power, nonché dell`autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il closing del deal dovrebbe avvenire ad inizio del 2021, con la quota di Fnm in Milano Serravalle che salirebbe così al 96%, considerando l`acquisto di una quota del 14% dal gruppo Gavio a luglio.

