Focus su Banco Bpm e Mps, il mercato fa i conti con lo scenario nozze

L'aggregazione consentirebbe al Tesoro di uscire dal capitale della banca senese, come concordato con Bruxelles. Un asse tra e due banche favorirebbe Anima, che ha già contratti commerciali con entrambi gli istituti

Banco Bpme Banca Mps sotto la lente a Piazza Affari, mentre gli investitori si interrogano sull’ipotesi di un’aggregazione tra i due istituti, resa più plausibile dalla prospettiva che il Tesoro si è impegnato con l’Europa a uscire dal capitale della banca senese entro il 2021. Dopo il salvataggio di Mps, lo stato detiene infatti una quota del 68% del capitale (quota che si assottiglierà al 63% dopo lo spin off dei crediti in sofferenza ad Amco). In Italia, inoltre, il settore bancario sta andando verso un periodo di consolidamento, soprattutto se andrà in porto l’aggregazione tra Ubi e Intesa Sanpaolo, con l’ops ai blocchi di partenza (partirà lunedì). I titoli di Banco Bpm arretrano dello 0,7% a 1,31 euro, mentre gli investitori mettono in conto un eventuale aumento di capitale a sostegno dell'operazione di fusione con Rocca Salimbeni. Quelli di Banca Mps, invece, salgono, sulla prospettiva di un'operazione straordinaria. In più le quotazioni beneficiano ancora della notizia sull'avvio del progetto di scissione non proporzionale di 4,1 miliardi di crediti deteriorati a favore di Amco, anche se l'ultima parola spetta alle autorità europee. L'ipotesi di fusione tra Banco Bpm e Mps accende i riflettori anche su Anima, che non a caso questa mattina scatta al rialzo.

In base a indiscrezioni di stampa ieri si è tenuto un incontro fra il numero uno di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, e il presidente di Rocca Salimbeni, Patrizia Grieco, per vagliare scenari di fusione. Gli analisti di Equita hanno però rammentato che «lo scenario di un'aggregazione fra Banco Bpm e Banca Mps ci sembra molto prematuro visto che Mps deve ancora completare il piano di derisking annunciato entro fine anno». Ad ogni modo la cessione degli 8 miliardi di crediti in sofferenza ad Amco facilita la strada: l’NPE ratio scenderà infatti al 4% e il CET1 migliorerà all’11%, ossia, hanno chiarito gli esperti della sim, «Mps diventerà un target di M&A molto più appetibile rispetto al passato».

Un’aggregazione di Mps con Banco Bpm farebbe scendere l’Npe ratio della banca guidata da Castagna dall’attuale 9,2% al 7% circa della nuova entità. Il Cet 1 si attesterebbe all’11,9% dal 12,6% di Banco Bpm da sola. «Ipotizzando un`operazione carta contro carta e un concambio di 1 azione Banco Bpm per ogni azione Mps (che implica un premio del 18% a Banco Bpm), il MEF si ridurrebbe dal 64% al 25%», hanno valutato gli analisti d Equita, che però hanno aggiunto «ipotizzando 1,1 miliardi di oneri di ristrutturazione per ridurre l`NPE ratio al 5% (4 miliardi di cessione) e il numero di dipendenti del 10%, il CET1 scenderebbe a circa 11,2%, da cui deriverebbe una probabile necessità di aumento di capitale».

A ostacolare la fusione tra le due banche, oltre alla necessità di un aumento di capitale, potrebbero essere le numerose cause legali in capo a Mps, il cui petitum ammonta a 4,8 miliardi. Intanto l'ipotesi di fiori d'arancio Banco Bpm-Mps spinge al rialzo le quotazioni di Anima, visto che la società d gestione del risparmio vanta accordi di partnership con Mps fino al 2030 e con Banco Bpm fino al 2037. «Stimiamo che rappresentino rispettivamente il 10% e il 26% degli asset under management di Anima», hanno sottolineato gli esperti di Equita.

(Il Sole 24 Ore Radiocor)