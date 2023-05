Focus cosmetica nello Speciale Beauty in edicola martedì con Il Sole 24 Ore

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sostenibilità, innovazione, ma anche inflazione e tensioni geopolitiche sono le sfide che le aziende della cosmetica si trovano ad affrontare in un contesto rivoluzionato dalla pandemia che ha dato una netta accelerata al cambio di abitudini di acquisto dei consumatori. Tra intelligenza artificiale, realtà aumentata e metaverso, i brand cosmetici accelerano gli investimenti in hi-tech, il tutto con un occhio verso la tutela di ambiente e società.

Di questi temi – e di molti altri – si parla nello Speciale Beauty in edicola martedì con Il Sole 24 ore: 24 pagine che raccontano un settore che, secondo le previsioni di Cosmetica Italia, quest’anno registrerà un andamento record con un incremento dei ricavi dell’industria del 7,1% a quota 14 miliardi di euro, trainato dalle esportazioni, che continuano a rappresentare oltre il 40% del fatturato totale del settore e che nel 2023 dovrebbero salire ancora del 10% fino a 6,4 miliardi.

Nello Speciale Beauty interviste agli imprenditori e manager delle aziende protagoniste del settore, analisi e focus su sostenibilità, mercato globale e terzisti, fiore all’occhiello del made in Italy – basti pensare che il 55% dei trucchi consumati in tutto il mondo arriva proprio dall’Italia – che si distinguono per la loro capacità di innovare e competere a livello mondiale con un fatturato che l’anno scorso ha superato gli 1,8 miliardi di euro in crescita dell’8,5% rispetto al 2021 e la previsione di un ulteriore incremento del 7,6% per quest’anno.

Dai produttori ai prodotti, lo Speciale Beauty racconta anche quali sono le novità in vetrina per la stagione calda, dai solari al make-up ai profumi fino allo skincare e alla cura del corpo.