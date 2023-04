Focus sul disegno contemporaneo a Drawing Now Paris

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

La 16ª edizione della Drawing Now Art Fair ha avuto luogo a Parigi dal 22 al 26 marzo, con il coinvolgimento di 73 gallerie nella cornice moderna del Carreau du Temple nel distretto artistico del Marais. La prima edizione a pieno regime dopo la pandemia ha visto una trentina di nuovi partecipanti, con costi relativamente contenuti per le gallerie di circa 8.000 € per uno stand di 20mq nella sezione principale, tutto sommato equilibrati considerando la location parigina e il prezzo medio delle opere in offerta.

Opere stereografiche a matita di Joao Vilhena in vendita da Alberta Pane per 15mila €

La forchetta di prezzo, infatti, varia da poco meno di mille euro fino alla soglia dei 100mila €, con un prezzo mediano attorno ai 5-6mila € secondo gli organizzatori.La direttrice della fiera Carine Tissot sottolinea come questa scelta di focalizzarsi sul disegno, rimanendo però aperti alle innovazioni anche digitali, stimola l'interesse sia dei collezionisti tradizionalmente interessati a questa tecnica, sia di chi vuole approcciare l'arte contemporanea con un budget d'ingresso contenuto.L'affollamento e la visibile partecipazione di diverse fasce d'età all'inaugurazione, tenutasi con successo nonostante gli scioperi e le manifestazioni in corso, supportano il successo di questa strategia.

Installazione galleria Iragui di Mosca, con opere dell’ucraino Sergey Anufriev

Al di là della prevalenza francofona delle gallerie, la fiera vede anche la partecipazione della galleria Iragui di Mosca, ospite regolare alla fiera da sei anni, presente nonostante le grandi difficoltà del momento, a testimoniare la volontà di una parte del paese di far parte anche culturalmente dell'Occidente europeo. La direttrice ha enfatizzato in particolare il problema per gli artisti che non possono o vogliono lasciare la Russia, ed il ruolo della galleria nel garantire questa presenza che accende una piccola fiammella di speranza per il futuro in questa situazione di conflitto. Oltre alle tre sezioni della parte commerciale della fiera, l'area espositiva offriva anche la mostra «Prisme du féminin: machines, oocytes, fils» curata da Joana P. R. Neves (che mantiene la direzione artistica dal 2018) in collaborazione con la Collezione Frac Picardie: una sezione di lavori di 21 artiste fra cui nomi affermati come Agnes Martin, Marlene Dumas, Vera Molnar e Karina Bisch, che trattano ‘al femminile' temi d'attualità come la sessualità e l'impatto delle nuove tecnologie sulla creatività e la società.

Anne e Patrick Poirier ’Giardino Nero’ (1975). In vendita da Studio G7 Bologna per 25mila €

Nuove idee e nuovi nomi per il disegno: Process e Insight

Oltre alla sezione commerciale principale di 54 espositori, la fiera proponeva due sezioni di una decina di gallerie ciascuna, scelte da un comitato per enfatizzare e favorire la presentazione di artisti emergenti o, comunque, poco noti in Francia, denominata Insight, ed una focalizzata su progetti specifici particolarmente innovativi per tecnica o per il soggetto tematico di attualità. Fra le 10 gallerie di questa sezione denominata Process, ci sono due approcci diversi e complementari: il recupero di tecniche tradizionali o la fusione fra disegno e tecniche digitali e di fotografia. Nel primo ambito rientra la Gallery Kitai di Tokyo, la più lontana fra le partecipanti, con lavori di Reiko Tsunashima che recuperano la tecnica Sumi di calligrafia ad inchiostro su carta, con risultati sorprendentemente attuali e prezzi fra 600 € per il formato più piccolo fino a 5.000 € per disegni medi e 10.000 € per la composizione più grande. La Galerie LMNO di Brussels ha proposto l'artista portoghese Gabriela Albergaria con lavori ‘ecologisti' sugli alberi storici in pericolo di estinzione a 4.500 € ciascuno. Lavora, invece, con un processo di stampa salina di tipo fotografico l'artista astratta Nora Schattauer, rappresentata da Drawing Room di Amburgo con prezzi da 3.600 a 2.200 € per i formati più piccoli. La parigina Galerie Binome proponeva una monografica di Corinne Mercadier (classe 1955), con opere suggestive a cavallo fra foto e disegno, caratterizzata da immagini sovraimposte offerte a 1.200 € nel formato piccolo, nonché lavori di pittura su vetro e fotografia a 2.500 €. La Galerie Dix9 di Helene Lacharmoise portava l'artista serbo Nemanja Nikolic con un complesso progetto di video-animazione di disegni a mano a 18.000 € (edizione di 6), disponibile anche nei suoi disegni costitutivi a 1.600 € per il singolo disegno e 10.500 € per i lavori di grande formato fra cui alcuni ispirati ai protagonisti del cinema di Hitchcock. Anche Hestia di Belgrado proponeva lavori che combinano disegno e video. Nella sezione Insight tra le nove gallerie spiccava il lavoro più caro della fiera, un enorme disegno dettagliatissimo di un mondo classico di fantasia di Octave Marsal offerto a 120mila €, disponibile anche come stampa in edizione di 9 a 20mila €; i suoi lavori più piccoli sono ben più accessibili a 2.800 € sempre alla Galerie Bessieres di Chatou. La Formation Gallery di Copenhagen proponeva i lavori fotorealistici dedicati al corpo umano titolati ‘Fragile Being' di Michael Wurtz Overbeck con prezzi di 4.800 €, fino a 14.800 € per l'installazione ‘Phantom'. Le opere di Nicholas Dhervillers legate al cielo erano in mostra da Provost Hacker di Lille a 12mila € per ciascuno dei tre pannelli di un grande trittico di gradazioni azzurre che invitano alla meditazione.

Vera Molnar da Galerie Berthet-Aittouares

Artisti già affermati

L'organizzazione della fiera prevedeva anche una Sezione detta Parallaxe che sottolinea la presenza di artisti ‘storici' presenti nelle gallerie in esposizione. La Galerie Patrice Trigano presentava un unico artista, il ben noto Mel Ramos, con lavori dalla fine degli anni '50 agli anni '80, con le caratteristiche figure di nudo femminile in disegni il cui stile ricalca e fa omaggio a grandi artisti come de Kooning e Modigliani, con prezzi nelle decine di migliaia di euro, fra 20 e 50mila € per la maggior parte delle opere esposte, fino a 70mila € per ‘The Voyeur' del 1988. La parigina Galerie Berthet-Aittouares rendeva omaggio alla quasi centenaria artista di origine ungherese Vera Molnar, con una mini-retrospettiva di lavori dalle forme geometriche dagli anni ‘60 a oggi, con prezzi da 6mila € per i disegni di formato più contenuto a 20-30mila € per le composizioni più importanti. Martin Kudlek di Colonia presentava opere minimaliste di Oskar Holweck, un membro del gruppo Zero, con tagli e graffi su carta degli anni 1970-80 attorno a 18mila €, e lavori in bianco e nero ad inchiostro del 1958 a 16mila €. Templon, basata a Parigi, Brussels e NewYork, offriva una vasta scelta di lavori dell'ottantenne Daniel Dezeuze, con prezzi contenuti nella forchetta 3-8mila €, fra cui spicca una serie dedicata alle Grotte di Lascaux del 1983, omaggio ai primordi del processo artistico creativo dell'umanità, in vendita a 4mila €. La galleria coreana Wooson proponeva lavori recenti (2021) dell'ottantenne Choi Byung-So, una serie di copertine di riviste censurate, a 15.000 €.