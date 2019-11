Focus su Fca, i vertici rassicurano dipendenti su accordo con Peugeot Verrà firmato a stretto giro un Memorandum of Understanding. Sono al lavoro una squadra di circa 50 persone. Intanto Fitche a confermato il rating senza incorporare i benefici derivanti dalla fusione di Eleonora Micheli

(EPA)

Fiat Chrysler Automobilest n lieve rialzo a Piazza Affari, dopo la lettera di conferma ai dipendenti che - a stretto giro- verrà firmato il Memorandum of Understanding con Psa Peugeot per realizzare l’aggregazione.

Nel dettaglio I dipendenti di Fca e di Peugeot hanno ricevuto una lettera interna scritta congiuntamente dai vertici delle due case nella quale si spiega che le squadre sono al lavoro per arrivare alla definizione di un Memorandum of Understanding entro le prossime settimane, in linea con gli obiettivi dichiarati il giorno dell'annuncio dell’operazione.

L’operazione, poi, sarà completata nella seconda metà dell’anno prossimo. I gruppi di lavoro stanno coinvolgendo ben 50 persone. La comunicazione mette a tacere i timori provocati dall’iniziativa legale di Gm contro Fca, che secondo alcuni osservatori avrebbe potuto mettere a rischio l’impianto della fusione. «Sembrerebbe quindi che l`iniziativa legale di Gm contro Fca non abbia avuto ripercussioni sul progetto», hanno commentato gli esperti di Equita, che hanno confermato la raccomandazione di ‘Buy’ con target a 17,1 euro. Intanto Fitch ha confermato il rating long-term a BBB- con outlook stabile senza incorporare i benefici di una fusione con Psa che potrebbe avere implicazioni positive sul rating.

