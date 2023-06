Focus su Generali in Borsa dopo la maxi acquisizione di Liberty Seguros

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Reazione cauta del titolo Generali alla notizia della mega acquisizione da 2,3 miliardi. Giovedì la compagnia assicurativa ha comunicato di aver raggiunto un accordo con Liberty Mutual per l’acquisizione di Liberty Seguros, società spagnola che opera in Spagna, Portogallo e Irlanda. Liberty Seguros, che nel 2022 ha emesso premi per circa 1,2 miliardi, è focalizzata principalmente nel business Danni (in particolare Auto). Offre un mix di prodotti diversificato e opera attraverso agenti, broker, canali diretti, oltre che ad avere partnership di bancassurance. «Coerentemente con quanto delineato dalla strategia di gruppo», l’operazione permette di rafforzare il posizionamento competitivo in mercati in cui Generali è già presente come Spagna (dove diventa il quarto operatore nel business danni) e Portogallo (dove rafforza la sua seconda posizione), oltre che ad entrare in Irlanda. Come detto, il corrispettivo dell’acquisizione è pari a 2,3 miliardi versati per cassa, incluso l’eccesso di capitale di Liberty Seguros (fonti di stampa riferiscono che la compagnia ha 500 milioni cash ancora in pancia dalla cessione delle attività in Brasile).

Per gli analisti di Equita l’acquisizione ha «un buon razionale strategico, coerente con quanto definito dal piano». In pratica, hanno evidenziato gli esperti, rafforza il posizionamento di Generali nel business Danni e in mercati in cui è già presente, con spazio per fare scala ed estrarre sinergie. Equita, comunque, conferma la raccomandazione di "hold" sulle azioni del Leone di Trieste, con target di prezzo a 20 euro. Gli analisti di Intermonte rilevano che con questa mossa, «Generali utilizza una parte consistente delle disponibilità di circa 3 miliardi destinate ad operazioni di acquisizione nell’arco del piano (2023/2025) espandendo la presenza in mercati maturi in cui già opera come Portogallo e Spagna ed in nuovi mercati come Irlanda ed Irlanda del Nord, con livelli di execution risk abbastanza contenuti ed un track record positivo dalle operazioni concluse negli ultimi anni in Portogallo e Italia (Cattolica)».

Dopo l'acquisizione, d'altra parte, si riduce ulteriormente la possibilità che la compagnia triestina possa cercare target di elevate dimensioni in settori come l’asset management. «A livello di multipli, l’operazione valorizza Liberty Seguros circa 12 volte gli utili post-sinergie e circa 1,9 volte i premi», hanno rilevato da Intermonte, sottolineando che si tratta di multipli superiori a quelli di Generali e anche del settore assicurativo a livello europeo. «Per quanto riguarda gli impatti sull’utile netto di Generali ci aspettiamo una creazione addizionale di circa il 5%-6% a regime, con un impatto modesto sui prossimi due esercizi», hanno aggiunto, concludendo che l’operazione è industrialmente sensata, anche se il business auto non sembra il più attrattivo, pur aspettandosi che Generali sia in grado di aumentare la penetrazione di prodotti a margini più elevati e basso assorbimento di capitale. Anche Intermonte consiglia cautela (Neutral) con target di prezzo a 18,5 euro.