Focus su Newlat, i broker promuovono la trattativa per la britannica Princes

2' di lettura

Titolo Newlat Food alla finestra a Piazza Affari (FTSE MIB), mentre gli analisti promuovono le trattative per l'acquisto della britannica Princes Limited. L'azienda è in «trattative avanzate» per rilevare Princes, gruppo controllato dal conglomerato Mistubishi Corporation, in un'operazione che la stampa stima tra i 400 e i 700 milioni di sterline e che potrebbe chiudersi in una decina di giorni. La conferma è arrivata dalla stessa azienda, dopo le indiscrezioni di stampa.

«Newlat da diversi trimestri cita il proprio coinvolgimento in una operazione trasformazionale da oltre 1 miliardo di fatturato in Gran Bretagna con importanti sinergie - dicono gli analisti di Equita - e l’acquisizione di Princes permetterebbe a Newlat di trasformarsi in un gruppo da oltre 2,5 miliardi di fatturato (dagli 827 milioni stimati per il 2023)». Oltre all’importante salto dimensionale, che implica maggiore capacità negoziale ed efficienza produttiva, in particolare in Gran Bretagna, Equita vede «spazio per sinergie negli acquisti e anche per sinergie commerciali, grazie all’ampliamento dell’offerta (ad esempio grazie all’impianto di trasformazione del pomdoro, il cui prodotto può offrire sinergie con le attività di Newlat nella pasta)». Newlat, secondo gli analisti, ha già dimostrato il proprio track record in questo senso nelle passate acquisizioni, in particolare con le tre realizzate dall’Ipo ad oggi (Centrale del Latte d’Italia, Symington’s, Em Foods).

Princes è un’azienda storica del Regno Unito, attiva nei cibi in scatola (pesce e frutta), succhi di frutta, conserve di pomodoro e olio, con 5 stabilimenti in Gran Bretagna e uno stabilimento all’avanguardia nella trasformazione del pomodoro localizzato nel sud Italia. La produzione è destinata principalmente alle Private Label delle grandi catene distributive come Tesco e Sainsbury. Sempre secondo la stampa, Princes genererebbe un fatturato vicino ai 2 miliardi di euro. Newlat avrebbe anche già ottenuto la disponibilità al finanziamento da alcune banche internazionali e la chiusura dell’operazione potrebbe avvenire entro una decina di giorni. In gara sarebbe rimasto anche il fondo Epiris, mentre altri players finanziari sarebbero intanto usciti dalla partita.