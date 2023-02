I nuovi scenari lavorativi sotto la lente del «Welfare HR Summit»

I punti chiave Confronto fra addetti ai lavori e istituzioni sui nuovi modelli di business e organizzativi

L’impatto delle riforme del lavoro sulle direzioni del personale

Dall’orario di lavoro ai licenziamenti: i focus con gli esperti del Sole 24 Ore

«Nuovi scenari normativi e organizzativi per le imprese del futuro». È questo il titolo dell'evento digitale Welfare & HR Summit, organizzato dal Sole 24 Ore, che si svolgerà giovedì 23 febbraio, dalle ore 9.30 alle ore 13, con l'obiettivo di aiutare le aziende a gestire al meglio il paniere messo a disposizione del datore di lavoro.

Sotto la lente degli esperti e dei giornalisti del quotidiano ci saranno il welfare aziendale, le nuove politiche del lavoro e la ricerca di talenti. Si tratterà di un momento di confronto tra esperti, istituzioni e imprese per discutere delle nuove sfide di business e organizzative che vanno affrontate in epoca post pandemica.

L'intervista

Dopo i saluti del direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini, l'evento, giunto alla sua quarta edizione, si aprirà con un'intervista al ministro del Lavoro Marina Calderone.

La tavola rotonda

A partire dalle ore 9.50 prenderà poi il via una tavola rotonda introdotta dall'amministratrice delegata del Sole 24 Ore, Mirja Cartia d'Asero. La sessione sarà dedicata a «Trend e sfide organizzative per le imprese tra nuove politiche del lavoro, ricerca di talenti e cuneo fiscale. Istituzione ed esperti a confronto».

Vi prenderanno parte Pierangelo Albini, direttore area lavoro, welfare e capitale umano di Confindustria; Chema Ballarin, head of southern Europe di Personio; Tatiana Biagioni, presidente Agi - avvocati giuslavoristi italiani; Rosario De Luca, presidente Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del Lavoro, Matilde Marandola, presidente Aidp - associazione italiana per la direzione del personale e Alberto Viano, amministratore delegato di LeasePlan Italia.

Gli approfondimenti

Il secondo panel della giornata, intitolato «Speciale Tuttolavoro 2023», è in programma dalle ore 11 e avrà ad oggetto l'impatto delle riforme del lavoro sulle direzioni del personale e sarà approfondito da un panel di esperti, ciascuno dei quali concentrerà il suo intervento su problematiche specifiche.

Parleranno Giulietta Bergamaschi, managing partner Lexellent (Certificazione di parità di genere: norme e vantaggi); di Giuseppe Bulgarini d'Elci, partner Watson Farley & Williams (Privacy e trasparenza nel rapporto di lavoro); di Vittorio De Luca, managing partner De Luca & partners (Le norme contro le delocalizzazioni); di Giampiero Falasca, partner Dla Piper (Dall'orario di lavoro al risultato); di Alessandra Maniglio, head of employment & benefit Deloitte Legal (Esternalizzazioni: limiti e possibilità nella flessibiltà organizzativa; di Diego Paciello, responsabile dell'area fiscale, welfare, compensation and benefits Toffoletto De Luca Tamajo (Regole e opportunità per il welfare aziendale) e di Angelo Zambelli, managing partner Zambelli & partners (Crisi d'impresa e licenziamenti).

Nel corso dell'evento verrà sottoposta ai relatori una selezione delle domande ricevute attraverso la live chat. Partner dell’evento sono De Luca & Partners, Deloitte Legal, Dla Piper, LeasePlan, Lexellent, Personio, Toffoletto De Luca Tamajo, Watson Farley & Williams, Zambelli & Partners.

Il collegamento

Per assistere alla diretta, occorre registrarsi sul sito https://24oreventi.ilsole24ore.com/welfareImpr-hr-2023/.