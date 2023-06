Focus sulle sgr dopo dati raccolta: Finecobank e Anima in rosso, tiene Banca Generali

2' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Seduta in chiaroscuro per i titoli del risparmio gestito dopo i dati sulla raccolta di maggio.Banca Generali, Finecobank eAnima Holding viaggiano a passo lento in una giornata comunque poco brillante per Piazza Affari (FTSE MIB). In particolare, la raccolta netta di Finecobank per maggio è stata positiva per 867 milioni (831 milioni in aprile), in calo dai 926 milioni dello stesso mese del 2022. Nei primi cinque mesi dell'anno la raccolta è stata pari a 4,4 miliardi di euro, dai 4,8 miliardi di un anno prima. Per quanto riguarda il gruppo Anima, la raccolta netta di risparmio gestito è stata positiva per 63 milioni, dopo gli 86 milioni di aprile, mentre da inizio anno la raccolta netta mostra un saldo negativo per 41,8 milioni.

Infine, la raccolta netta totale di Banca Generali è stata positiva per 742 milioni, trainata dal comparto amministrato, «mentre il comparto gestito è ancora in una fase di transizione», come sottolineano gli analisti di Equita, segnalando che «è importante notare il ritorno del segno positivo per la liquidità dei clienti (+25 milioni nel mese), dopo i -123 milioni di aprile, -435 milioni di marzo e -412 milioni di febbraio (nei primi cinque mesi -850 milioni)». Secondo Equita, la raccolta gestita di Banca Generali «continua a faticare a causa dei deflussi sulle polizze tradizionali, ma le prospettive di giugno indicano il ritorno a dinamiche positive». Per Intermonte, in questa fase la clientela predilige soluzioni di risparmio amministrato che beneficiano di tassi di interesse interessanti: «La raccolta netta complessiva rimane su livelli interessanti e superiori a quelli del 2022. Banca Generali sta reagendo a questo contesto anche attraverso l’aumento delle masse in consulenza evoluta che sono aumentate di 172 milioni nel mese e di 678 milioni da inizio anno raggiungendo un valore complessivo di 8,2 miliardi».

Da verificare quando si inizierà ad invertire il trend con un ritorno di interesse per i prodotti gestiti che rimane un elemento fondamentale per sostenere la redditività ricorrente nel medio periodo. Tornando a Fineco, l'amministratore delegato Alessandro Foti ha comunque parlato di «un dato robusto» che «conferma il percorso di crescita di Fineco ed evidenzia l’attrattività dell’offerta della banca, capace di rispondere alle necessità di investimento dei clienti grazie al rapporto di fiducia costruito con i consulenti e all’efficienza delle soluzioni di investimento». Guardando infine ad Anima, secondo gli esperti di Intermonte, «la raccolta netta rimane debole in questa fase di incertezza ma è tornata da qualche mese positiva dopo un inizio anno difficile». La competizione degli investimenti diretti «è evidente, ma si ritiene che Anima possa beneficiare dal lancio di prodotti specifici che possono riscontrare interesse da parte delle reti distributrici e dei clienti offrendo soluzioni con rendimenti visibili e bassa volatilità».