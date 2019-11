Focus sostenibilità e nuove generazioni di clienti negli studi PwC e Deutsche Bank Millennials e iGen non sono disposti a compromessi su qualità e attenzione all’ambiente e al sociale

5' di lettura

Due gli studi presentati al 24° Fashion&Luxury Summit di Pambianco di Milano: il primo è di PwC, il secondo di Deutsche Bank, entrambi focalizzati sulle generazioni più giovani di consumatori, che rappresentano il presente e soprattutto il futuro del settore.

L’analisi di PwC

L’analisi della società di consulenza PwC ha coinvolto un campione di oltre 2mila giovani italiani, composto per il 62% da Millennials e per il 38% da appartenenti alla Generazione Z. Il risultato principale è che è la qualità a guidare le scelte d’acquisto: il 69% degli intervistati ricerca proprio la qualità nei capi d’abbigliamento acquistati (in crescita del 6% sul 2018), e il 74% nei propri accessori (per un incremento del 14% rispetto al 2018). Ciò si traduce nella maggior parte dei casi nell’acquisto del made in Italy (per 3 giovani su 5 è infatti determinante acquistare prodotti italiani perché indice di maggior qualità) e nel rifiuto verso i capi e accessori low-cost, scelti solo dal 3% dei Millennials e dal 5% degli iGen.

Fino a 3 giovani su 10 si dichiarano propensi allo “sharing” anche per beni come calzature, borse, gioielli e abbigliamento. Solo il 6% degli iGen e il 12% dei Millennials non è interessato a condividere o noleggiare alcun tipo di prodotto.

Priorità al benessere

Tra le priorità dei consumatori più giovani, anche il benessere personale e dell’ambiente: il 28% dei Millennials e il 41% degli iGen sono definibili come “Attivisti Personal & Planetary Health” e considerano la salute personale e del pianeta un aspetto fondamentale nelle scelte d’acquisto. Erika Andreetta, Consumer markets consulting leader di PwC Italia spiega: «Il 90% dei giovani è disposto a pagare un premium price per l’acquisto di prodotti fashion realizzati in modo etico e sostenibile». In particolare, il 28% è disposto a spendere di più per marchi noti per le loro pratiche di sostenibilità, il 24% per prodotti realizzati in modo sostenibile o eco-friendly, il 21% per prodotti realizzati in modo etico, il 9% per packaging sostenibili e il 7% per marchi che fanno beneficenza.



La distribuzione: centrale l’online

I canali d’acquisto preferiti sono gli store fisici (46%) e il mobile (29%): il 34% dei Millennials fa i propri acquisti in negozio almeno una volta alla settimana. I più giovani presentano percentuali più basse per il minore potere di spesa, ma per lo shopping utilizzano nuovi dispositivi caratterizzati da intelligenza artificiale maggiormente rispetto ai Millennials. Per quanto riguarda l’online, il 17% dei rispondenti allo studio (sia Millennial sia iGen) dichiara di acquistare in rete almeno una volta alla settimana. Più dell’80% ha comprato online capi di abbigliamento o accessori nel corso dell’ultimo anno, mentre circa il 30% ha utilizzato questo canale per acquistare almeno la metà dei propri capi. Almeno un giovane su due continuerà ad acquistare online, e solo il 10% si è dichiarato non soddisfatto dall’esperienza.

Affidabilità dei marchi

Anche la fiducia nel brand continua a essere un fattore determinante nella scelta di un retailer, sia fisico che virtuale, per il 32% dei giovani (rispetto al 35% nel 2017). I programmi di loyalty influenzano di meno Millennials e iGen: se nel 2017 influenzavano gli acquisti del 10% dei giovani, nel 2019 attraggono solo il 3%. Il 27% dei giovani italiani è disposto a condividere con i brand preferiti lo storico dei propri acquisti (27%), foto e video (21%), i dettagli del proprio contatto (16%) o la propria posizione (14%). In cambio, si aspettano piccoli benefit (49%), una maggior personalizzazione delle offerte (36%), un servizio omnicanale (29%) o l’invio di offerte mirate sulla base della propria posizione (24%). I social media vengono principalmente utilizzati per cercare ispirazione per i nuovi acquisti (36% dei Millennials e 32% dei iGen), o leggere commenti e decidere di conseguenza se acquistare un prodotto o un servizio (37% dei Millennials, 30% dei iGen).